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СМИ: Мэттью Макконахи призвал Голливуд перестать враждовать с Трампом

Культура
3 февраля, 2:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Актер заявил, что настала "пора пожать друг другу руки". При этом он отметил, что "выбора сейчас уже нет"
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Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи

© Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Актерам США пора отказаться от враждебного отношения к президенту Дональду Трампу и занять конструктивную позицию. С таким призывом выступил в четверг известный американский киноактер Мэттью Макконахи.

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© AP Photo/Jose Luis Magana

Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа

"Выбора сейчас уже нет, он (Трамп) является нашим президентом", - отметил 47-летний исполнитель в эфире телеканала The Florida Channel. "Для нас настала пора осознать этот факт и пожать друг другу руки. И вести себя конструктивно в течение предстоящих четырех лет (президентства Трампа)", - добавил Макконахи, известный ролями в фильмах "Интерстеллар (Interstellar, 2014), Время убивать (A Time to Kill, 1996), "Контакт" (Contact, 1997) и завоевавший премию "Оскар" за работу в ленте "Далласский клуб покупателей" (Dallas Buyers Club, 2013).

"Я призываю всех, даже тех, кто категорически не согласен с его принципами и заявлениями, подождать и сравнить его дела с его словами. Не имеет значения, насколько вы не соглашаетесь с ним, настало время задуматься, насколько конструктивно вы способны действовать в дальнейшем", - резюмировал актер.

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В массовых демонстрациях протеста против политики Трампа в конце января принимали участие многие деятели искусств США. Среди них - режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Ветеран Голливуда Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Актриса, по ее словам, восприняла поведение Трампа, как проявление "инстинкта унижать". По ее словам, давний эпизод "в некотором роде разбил ее сердце".

Президент в ответ обвинил Стрип в предвзятости и назвал ее "приверженкой Хиллари" (экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон). В беседе с журналистами газеты NYT Трамп заявил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино".

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