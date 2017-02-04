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Прощание с Георгием Тараторкиным пройдет 6 февраля в Театре Моссовета

Культура
4 февраля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Похоронен народный артист РСФСР будет на Троекуровском кладбище, сообщили в театре
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Биография Георгия Тараторкина

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся на 73-м году жизни, пройдет в понедельник, 6 февраля в Театре Моссовета.

Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе театра.

Тараторкин скончался после тяжелой продолжительной болезни.

"Прощание с Георгием Георгиевичем пройдет в понедельник в нашем театре, оно начнется в 11:00 мск, - отметили в пресс-службе. - Похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище".

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