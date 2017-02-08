Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 году

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фильм "Гидроагрегат" о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 году.
Об этом сообщил на презентации проектов "Русской фильм группы" продюсер Алексей Петрухин. Бюджет картины составил 800 млн рублей.
"На создание картины затрачено порядка 800 млн, дешевле сделать это невозможно, - сказал Петрухин. - Картина выйдет к 10-летию трагических событий, мы будем выпускать в прокат весной или летом 2019 года".
Режиссер Александр Тарасов заметил, что это героическое кино о том, как обычные сотрудники ГЭС пытались спасти станцию, города, стоящие ниже по течению Енисея.
Крупнейшая в истории российской энергетики катастрофа, унесшая жизни 75 человек, произошла 17 августа 2009 года.