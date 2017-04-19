Продюсер фильма Звягинцева "Нелюбовь" объяснил отказ от госфинансирования картины

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский объяснил на пресс-конференции в ТАСС, почему фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" снимался без государственной поддержки. Картина вошла в основной конкурс 70-го Каннского кинофестиваля.
"Мы не обращались за господдержкой, мы отдавали себе отчет, что это не тот фильм, с которым надо идти в Фонд кино", - сказал Роднянский, пояснив, что Фонд поддерживает проекты "с большим коммерческим потенциалом".
При этом продюсер добавил, что фильмы Звягинцева "традиционно хорошо шли во Франции, в Европе и в США", но в России больших кассовых сборов у картин режиссера не было. "А в Минкультуры не стали обращаться в силу сроков и, естественно, имея определенный опыт с "Левиафаном", - отметил он. - Так что решили сделать на свой страх и риск".
По словам Роднянского, в итоге получилась "классическая европейская независимая копродукция", в которой участвовали шесть компаний из восьми стран. Режиссер, известный по лентам "Возвращение", "Изгнание", "Елена" и "Левиафан" на сей раз обратился к теме развода.
"Лишь один из фильмов Звягинцева делался с государственной поддержкой - это "Левиафан", - подчеркнул Роднянский.