Минкультуры не будет учитывать экспертизу по "Матильде" при выдаче разрешения на прокат

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не будет рассматривать экспертное заключение на фильм "Матильда", представленное депутатом Госдумы Натальей Поклонской, при принятии решения о выдаче прокатного удостоверения на картину. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов на форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет", который проходит в Омске.

Ранее депутат Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

"Нет, не будем (рассматривать заключение - прим. ТАСС), оно сделано, не видя фильма. Что это за заключение, что это за эксперты?" - сказал Аристархов, отвечая на вопрос, будет ли ведомство учитывать экспертное заключение при выдаче прокатного удостоверения на картину.

Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце.

В фильме зрители, в частности, увидят церемонию коронации императора Николая II в Успенском соборе Московского Кремля, "для которой была выстроена уникальная декорация, а также трагедию на Ходынском поле, для съемок которой было привлечено более 2 тысяч актеров массовых сцен". Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора, Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.