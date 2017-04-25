Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры не будет учитывать экспертизу по "Матильде" при выдаче разрешения на прокат

Культура
25 апреля, 10:47 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
Заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов отметил, что заключение было сделано, не видя фильма
Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не будет рассматривать экспертное заключение на фильм "Матильда", представленное депутатом Госдумы Натальей Поклонской, при принятии решения о выдаче прокатного удостоверения на картину. Об этом заявил во вторник журналистам первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов на форуме "Единой России" "Культура - национальный приоритет", который проходит в Омске.

Ранее депутат Поклонская направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда", сделанной по ее заказу. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Нет, не будем (рассматривать заключение - прим. ТАСС), оно сделано, не видя фильма. Что это за заключение, что это за эксперты?" - сказал Аристархов, отвечая на вопрос, будет ли ведомство учитывать экспертное заключение при выдаче прокатного удостоверения на картину.

Премьера фильма состоится 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории. Съемки фильма прошли непосредственно в местах действия сюжета: в Большом, Мариинском и Александринском театрах, а также в Царском селе, Петергофе, Павловске, Юсуповском дворце, Мраморном дворце.

В фильме зрители, в частности, увидят церемонию коронации императора Николая II в Успенском соборе Московского Кремля, "для которой была выстроена уникальная декорация, а также трагедию на Ходынском поле, для съемок которой было привлечено более 2 тысяч актеров массовых сцен". Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора, Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.

Смотрите также

Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской
Песков не стал оценивать выводы экспертов о ленте "Матильда", так как фильм еще не готов
Адвокат Учителя пожаловался на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы
Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с негативной экспертизой фильма "Матильда"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
7
"Путь метафизики": в Третьяковке открылась выставка Джорджо де Кирико
17
Владимир Этуш, Олег Табаков, Данила Козловский получили "Золотые маски"
4
"Гринпис РФ" представит фотовыставку о спасении Арктики в рамках акции "Ночь музеев"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
2
В Саратовской области подростка покусал лев
3
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама