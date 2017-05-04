Певица Юлия Самойлова откроет фестиваль "Российская студенческая весна" в Туле

ТУЛА, 4 мая. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Певица Юлия Самойлова выступит на открытии XXV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 15 по 19 мая в Туле, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Студенческая весна - одно из самых ярких событий года в сфере молодежи для всей страны. Открытие фестиваля пройдет в Тульском кремле с участием свыше 1,5 тыс. молодых артистов, здесь же планируется выступление Самойловой", - говорится в сообщении.

Город примет более 3 тыс. студентов из всех регионов страны. Программа фестиваля включает в себя целый ряд направлений: танцы, музыка, театр, цирк, журналистика и другие. Оценивать команды будут известные артисты театра и кино, телеведущие, среди которых Егор Дружинин, Эдгард Запашный, Сергей Безруков и другие представители российской эстрады и шоу-бизнеса. Конкурсные программы развернутся на центральных площадках Тулы, для участников фестиваля запланированы также интерактивные мастер-классы и семинары.

Право провести всероссийскую Студвесну Тула завоевала год назад в Казани. Участниками фестиваля станут победители региональных этапов.

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проводится ежегодно в течение 25 лет. В 2016 году он прошел в Татарстане. По традиции в фестивале участвуют студенты ведущих вузов регионов, которые демонстрируют свои таланты.

Самойлова должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве. Однако 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила ей въезд в страну за выступление на концерте в Крыму, состоявшееся в 2015 году. Первый канал в связи с этим запретом выдвинул кандидатуру артистки на конкурс в 2018 году.