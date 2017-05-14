Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение" одержал Сальвадор Собрал из Португалии.

Певец получил самую большую поддержку по результатам суммарного голосования членов жюри и зрителей в 42 странах и набрал 758 баллов, второе место занял 17-летний Кристиан Костов из Болгарии (615 очков), замкнул тройку лидеров коллектив "SunStroke Project" из Молдавии (374 балла).

Представитель Португалии 27-летний Сальвадор Собрал исполнил лирическую песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух"). Европейские букмекеры называли его лидером конкурса. Собрал - единственный исполнитель, кто выступил на малой сцене, при этом в его номере отсутствовало танцевальное сопровождение и использовался минимум световых эффектов. Португалец попал в финал по результатам выступления в первом полуфинале, однако он не принимал участие в первых репетициях из-за проблем со здоровьем; известно, что у певца порок сердца, и, как сообщали СМИ, он нуждается в пересадке сердца.

"Евровидение-2017" началось со скандала

В этом году в "Евровидении" должны были принимать участие музыканты из 43 стран. Однако еще до начала конкурса, который проходит в Киеве, произошел скандал с российской участницей Юлией Самойловой. Украинские власти запретили Самойловой въезд в страну из-за выступления в Крыму.

От предложений Европейского вещательного союза организовать видеомост для Самойловой из Москвы или заменить конкурсанта Россия отказалась, а 13 апреля Первый канал заявил, что отказывается и от самой трансляции "Евровидения" в России. Голосовать за участников конкурса Россия, соответственно, тоже не смогла.

По аналогии с Самойловой едва не встал вопрос участия в конкурсе некоторых других исполнителей. Так, изначально такие же подозрения - о выступлении на полуострове - пали на певицу из Армении Арцвик. Исполнительница действительно проводит много времени в России. Она участвовала в российском проекте "Голос" и выступала в команде одного из членов жюри - Пелагеи.

Более серьезно на Украине заинтересовались посещением Крыма в 2014 году представителем Болгарии Кристианом Костовым, тогда ему было 14 лет. Костов является гражданином Болгарии и России; прорывом в его творческой деятельности стало участие в проекте "Голос. Дети", где он выступал в команде Димы Билана.

Факт выступления на полуострове стал известен широкой публике, когда певец уже удачно прошел испытание в первом полуфинале, а букмекеры прочили ему место в первой пятерке. Комментируя ситуацию с Костовым, в Госпограслужбе Украины заявили, что на момент въезда у них не было информации о посещении им Крыма, а также обратили внимание на то, что певец не был совершеннолетним. Кроме того, в СБУ отметили, что артист выступал в Крыму до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Скучают по России

Некоторые иностранные журналисты, аккредитованные на "Евровидение" в Киеве, в частности из Сербии и Австрии, в беседе с корреспондентом ТАСС высказывали сожаление по поводу отказа во въезде Самойловой, считая такое решение неправильным. Аналогичные мнения у них были и по поводу ситуации вокруг участника из Болгарии. Фанаты из Швеции заявили, что в этом году "скучают по России".

Не повезло в дни конкурса и некоторым российским журналистам и фанатам. 6 мая украинские пограничники отказались пропустить на Украину фотокорреспондента агентства "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и журналисток "Комсомольской правды" Марию Ремизову и Елену Бодуэн, которые ехали для освещения шоу. Основанием было названо посещение одной из журналисток Крыма, в отношении других у пограничников возникли сомнения о цели их визита. 10 мая в Киев не пустили нескольких фанатов по той же причине.

Начало конкурса

В день открытия "Евровидения" 7 мая организаторы решили удивить публику, устроив в Мариинском парке (расположен в центре украинской столицы) самую длинную за всю историю конкурса красную дорожку - 265 метров, по которой проходили делегации 42 стран. Возможно, именно "заложниками" этого длинного пути и стали организаторы, участники и журналисты.

Делегациям было дано три часа, чтобы пройти по красной дорожке, пообщаться с прессой и фанатами, отправить в воздух на воздушных шарах свои национальные флаги и успеть на церемонию открытия в расположенный рядом конгрессно- выставочный комплекс "Парковый". Однако шествие по дорожке затянулось: все участники не успели преодолеть это расстояние за отведенное время.

В итоге церемония открытия в "Парковом" началась с опозданием и оказалась максимально закрытой для прессы. Во время церемонии с торжественной речью выступила супруга президента Петра Порошенко Марина. Как сообщило украинское издание "Голос", "в зале, где проходила торжественная церемония, в этот момент находилось только около тридцати человек".

Конфуз вокруг конкурса был связан также с ЛГБТ- тематикой. Сначала в Киеве решили раскрасить расположенную в центре Арку дружбы народов в цвета радуги - цвета, с которыми ассоциируются люди нетрадиционной ориентации. После критики общественности покраску арки приостановили, незаконченной она осталась и по сей день.

Кроме того, в начале мая на киевских улицах появились билборды с надписями "Празднуем разнообразие и равенство", которые созвучны с официальным слоганом "Евровидения "Celebrate Diversity". Реклама была размещена правозащитным центром ЛГБТ "Наш мир", чтобы "напомнить о существовании и привлечь внимание к проблемам украинского ЛГБТ-сообщества", пояснили в организации. На плакатах были нарисованы обнимающие друг друга две фигуры женского пола и аналогичные две мужского.

Чем запомнились конкурсные дни?

Кроме песен и ярких номеров, конкурс запомнился и другими деталями, так, во время ожидания результатов второго полуфинала певице из Македонии Яне Бурческе в прямом эфире было сделано предложение "руки и сердца". Конкурсантка приняла предложение жениха, однако уже через несколько минут ее радость омрачилась тем, что она не прошла в финал.

В то же время не столь радужно сложилась ситуация вокруг участника от Португалии Сальвадора Собрала. Еще перед началом конкурса букмекеры называли его с лирической песней "Amar pelos dois" ("Любовь двух") среди фаворитов, а после прохождения им полуфинала - лидером нынешнего шоу. Однако ситуацию омрачило состояние его здоровья: певец не смог присутствовать на первых репетициях конкурса из-за проблем со здоровьем, а перед началом финала в прессу просочилась информация о его критическом состоянии - Собрал нуждается в пересадке сердца.

Коррупционная составляющая?

Экспертов, оценивающих качество конкурса на Украине, поразил его бюджет. По информации украинского издания "Новое время", бюджет составил 655,7 млн гривен (около €23,5 млн).

По мнению председателя украинского жюри "Евровидения" поэта Юрия Рыбчинского, здесь может присутствовать коррупционная составляющая. "И конечно, меня возмущает еще один факт. Не могу об этом молчать. Это то, что за нынешний бюджет "Евровидения" можно было бы провести три подобных конкурса", - также отметил он. Рыбчинский напомнил, что Швеции в прошлом году для организации конкурса оказалось достаточно €9 млн, а Эстонии в свое время хватило €12 млн.