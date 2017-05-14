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В Москве простились с кинокритиком Даниилом Дондуреем

Культура
14 мая, 15:26 UTC+3 МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Траурную церемонию посетили около тысячи человек

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Церемония прощания с кинокритиком Даниилом Дондуреем, скончавшимся 10 мая в Израиле, завершилась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на Большой Никитской в Москве. В течение трех часов более тысячи человек смогли проститься с Дондуреем, возложить цветы, поддержать его вдову и близких, последний раз сказать ему слова признательности и любви.

На гражданскую панихиду пришли друзья Даниила Борисовича, его коллеги, звучали трогательные речи. На киноэкране над сценой, где был установлен гроб, непрерывно демонстрировали фотоснимки кинокритика. Друзья говорили о том, что они не могут поверить в его уход, настолько он был жизнелюбивым и деятельным человеком.

Похороны состоятся в воскресенье на Троекуровском кладбище.

Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. Печатался с 1972 года в журналах "Декоративное искусство", "Смена", "Огонек", "Литературное обозрение", "Искусство кино", "Эксперт", "Вопросы философии", "Знамя", "Отечественные записки". Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии и на Кубе.

С 1979 года Дондурей - член Союза художников СССР, с 1982 года - Союза театральных деятелей РСФСР, с 1988 - Союза кинематографистов СССР. Секретарь Союза кинематографистов СССР с 1990 года. Он также был членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии Ника. Ему была вручена почетная награда "За вклад в кинематографические науки, критику и образование".

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