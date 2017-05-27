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Погранслужба Украины подтвердила запрет въезда в страну группе "Иванушки International"Культура 27 мая, 12:22
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КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. Украинские пограничники подтвердили запрет въезда в страну сроком на три года участникам группы "Иванушки International" из-за "незаконного посещения Крыма". Об этом заявил в субботу пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии информационной службе украинского телеканала "1+1".
"Мы обнаружили во время пограничного паспортного контроля граждан, которые прилетели из Астаны, группа из четырех человек - "Иванушки International ", граждане РФ, относительно которых у нас была информация о том, что они посещали Крым, нарушая законодательство Украины, - сказал он. - Информация подтвердилась, поэтому на основании действующего законодательства было принято решение о недопуске их через границу и запрет въезда на Украину на три года".
По его словам, российские исполнители прилетели в Киев 24 мая и после того, как им было отказано во въезде, артисты несколько часов провели в аэропорту Борисполь, так как "не могли принять решение, куда им лететь". При этом Слободян подчеркнул, что "каких-то нестандартных конфликтных ситуаций или каких-либо других ограничений их прав и свобод не было".