На Каннском фестивале победил швед Эстлунд с фильмом "Квадрат", у Звягинцева - приз жюри

КАННЫ /Франция/, 29 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Жюри 70-го Каннского кинофестиваля во главе с прославленным испанским режиссером Педро Альмодоваром подвело в воскресенье вечером итоги двухнедельного киносмотра. Главную награду престижного фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь" - получил шведский режиссер Рубен Эстлунд, представлявший фильм "Квадрат" (The Square), российский участник основной конкурсной программы Андрей Звягинцев за картину "Нелюбовь" был удостоен приза жюри.

Смех над политкорректностью

Фильм-победитель был включен в основной конкурс, в котором в этом году участвовали 19 картин, в самый последний момент, и присуждение ему "Золотой пальмовой ветви" для многих явилось сюрпризом. В картине Эстлунда высмеиваются пороки современного западного общества с его лицемерием и комплексами политической корректности.

Главный герой киноленты - разведенный отец, воспитывающий двух дочерей и работающий смотрителем музея современного искусства, где готовится выставка, посвященная толерантности и солидарности. Центральный ее экспонат - размещенный посреди зала квадрат площадью четыре квадратных метра - "святилище доверия и доброжелательности", в котором посетители могут свободно высказать свои соображения на заявленную тему.

За стенами же музея своим чередом идет жизнь двух непересекающихся миров - в одном обитают зажиточные мещане, предпочитающие экологически чистые электромобили и тщательно следящие за политкорректностью, в другом - малоимущие мигранты, нищие цыгане и бездомные люди. Однажды эти миры пересекаются: у главного героя крадут мобильный телефон с кошельком, что запускает непредвиденную цепь событий, которые полностью переворачивают его жизнь.

"Он (Рубен Эстлунд) мастерски поставил этот очень забавный фильм. В нем говорится о политкорректности, о том, что это - еще одна диктатура, возможно, столь же ужасная, как и любая другая диктатура. И столь серьезная тема была подана с невероятным воображением", - отметил председатель жюри Педро Альмодовар.

На злобу дня

Наградами фестиваля в этом году были отмечены еще два заметных фильма на злободневную тематику. Приз за лучшую женскую роль получила немецкая актриса Дайан Крюгер, сыгравшая главную героиню в фильме Фатиха Акина "На пределе" (Aus dem nichts). В одночасье ее персонаж лишается любимого супруга и сына, которые погибают в результате теракта; виновниками случившегося оказываются участники молодежного неонацистского движения, целью которых становятся люди иностранного происхождения - а ее муж был выходцем из Турции. Пытаясь справиться с горечью потери и не находя помощи в суде, героиня замышляет план мести.

Гран-при Каннского фестиваля получил французский режиссер Робен Кампийо за фильм "120 ударов в минуту" (120 battements par minute). Действие картины происходит в начале 1990-х годов в Париже. В центре сюжета - работа активистов одной из общественных организаций, которая борется с безразличием общества к проблемам больных СПИДом, на этом фоне на экране разворачивается история любви двух молодых людей, которые знакомятся на этой общественной работе. Фильм частично основан на реальных событиях.

Присуждение Кампийо Гран-при публика в зале Дворца фестивалей приветствовала самыми продолжительными аплодисментами за этот вечер. "Фильм Кампийо говорит о героях, которые спасают множество жизней", - заявил на пресс-конференции после церемонии глава жюри Педро Альмодовар, едва сдерживая слезы.

Приз жюри для Звягинцева

Российский кинематограф в этом году был представлен в основном конкурсе Каннского фестиваля фильмом "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. Картина две недели назад открывала программу показов и сразу была встречена овацией, получив в дальнейшем самые положительные отклики зрителей и кинокритиков, которые называли работу Звягинцева одним из фаворитов фестиваля. Фильм рассказывает о супругах, тяжело переживающих развод. На фоне этих событий у них пропадает ребенок.

Для Андрея Звягинцева это третья награда Каннского фестиваля. В 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан", участвовавшую в основном конкурсе смотра.

Как подчеркнул на пресс-конференции после объявления итогов фестиваля сам Звягинцев, для него эта награда является "признанием заслуг всей группы", работавшей над кинолентой. "Премия фестиваля уровня Канна - невероятный трамплин для картины. Важен уже сам факт попадания в программу, и это дает невероятные возможности для дальнейшего продвижения", - сказал он.

Говоря о своем фильме, российский режиссер особо отметил, что главной темой киноленты он считает взаимоотношения людей. "Нас главным образом занимала тема того, как одному человеку жить с другим. Главные герои почти на поле битвы: 12-13 лет совместной жизни позади, и вдруг они оказываются у разбитого корыта. На этом фоне происходит история с ребенком, но не буду далее раскрывать подробностей здесь", - рассказал он, отвечая на вопрос о возможном политическом подтексте в его картине.

Вместе с тем режиссер признал, что от актуальной повестки дня трудно было уйти при работе над фильмом и это привело многих к выстраиванию параллелей между сюжетом "Нелюбви" и ситуацией на Украине. "Эта метафора скорее является фоном. Это история о людях, об отсутствии эмпатии, постоянном эгоизме, сосредоточенности на самих себе, и не хотелось превращать ее в политическое заявление. Хотя фон этот совершенно очевиден, и мы не могли им не воспользоваться", - пояснил Звягинцев.

Действие картины происходит в России, что накладывает определенный отпечаток, признал режиссер, однако, подчеркнул он, этот сюжет мог быть снят и в любой другой стране. "Один журналист когда-то задавал мне вопрос о том, можно ли было снять этот фильм где-то еще. Безусловно, это привнесло бы в фильм некоторые другие черты, может быть, другой градус, другие нюансы, связанные с национальными особенностями, но в целом сам клубок отношений возможен где угодно", - отметил режиссер.

Особый приз Кидман и успех Рэмси

Сразу две награды на нынешнем фестивале получила британская кинематографистка Линн Рэмси за свой фильм "Тебя никогда здесь не было" (You Were Never Really Here). Мрачный триллер Рэмси рассказывает о брутальном наемном убийце. Выполняя очередной заказ, герой сталкивается с сетью подпольной секс-индустрии, в которую вовлечены влиятельнейшие политики страны; пытаясь вызволить из плена молодую девушку, он полностью упускает ситуацию из-под контроля. Эта картина в субботу завершала основную программу 70-го Каннского фестиваля и сразу получила восторженные отзывы.

Исполнитель главной роли Хоакин Феникс назван лучшим актером фестиваля. Сама же Рэмси удостоена награды за лучший сценарий. Этот приз она разделила с греком Йоргосом Лантимосом, представлявшим фильм "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer). Кинолента Лантимоса - психологическая драма, центральные роли в которой исполнили Колин Фаррелл и Николь Кидман.

Главный герой в этой картине - успешный кардиохирург, который решает усыновить трудного подростка. Постепенно его поведение выходит из-под контроля и вынуждает отчима пойти на немыслимую прежде жертву.

Лично Николь Кидман была отмечена особым призом нынешнего фестиваля. Как объявила ведущая церемонии закрытия Моника Беллуччи, эта награда в исключительном порядке вручается в этом году по случаю 70-летия киносмотра.

Сама актриса не смогла лично присутствовать на вечере закрытия фестиваля. За нее награду вышел получать другой американский актер Уилл Смит, который в этом году был членом жюри основного конкурса. "Спасибо, дамы и господа", - сказал Смит на французском, сымитировав женский голос и картинно изобразив слезы. Личное послание Кидман прозвучало с большого экрана: актриса в видеозаписи поблагодарила жюри за высокую честь.

Двухнедельный киномарафон

Каннский кинофестиваль проходил в этом году с 17 по 28 мая. Всего в основную конкурсную программу было включено 19 фильмов. Среди них два фильма на русском языке: это отмеченная призом жюри "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, а также картина "Кроткая" украинского режиссера Сергея Лозницы. Его фильм является совместным проектом семи европейских стран, включая Украину и Россию, а действие картины происходит в современной российской провинции; работа Лозницы получила противоречивые отклики и наградами фестиваля отмечена не была.

Помимо этого еще одна российская картина была показана в программе "Особый взгляд" - втором по значимости конкурсе Каннского фестиваля. Для участия в нем был отобран фильм "Теснота" - дебютная полнометражная работа 26-летнего Кантемира Балагова, который является учеником Александра Сокурова.

Действие ленты Балагова разворачивается в 1998 году в Нальчике. В центре сюжета - история местной еврейской семьи, у которой в день сватовства неизвестные похитили сына, требуя выкуп. По словам Балагова, в основу фильма легла история, которую он слышал от отца, а затем от очевидцев. Картина была удостоена в Каннах премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.