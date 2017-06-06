Премьер Японии принял приму Большого театра Захарову и скрипача Репина

ТОКИО, 6 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японский премьер-министр Синдзо Абэ во вторник провел встречу в своей резиденции с примой Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Светланой Захаровой и ее супругом, известным скрипачом, художественным руководителем Транссибирского АРТ-фестиваля Вадимом Репиным, которые находятся с гастролями в Японии. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я искренне приветствую вас в Японии. Мы рады, что Япония стала первой страной, принимающей у себя фестиваль "Русские сезоны". Я рад, что японская публика получила возможность посетить ваши балетные спектакли, я тоже очень хорошо провел время, как мечтал", - рассказал Абэ о своих впечатлениях от просмотра балета "Жизель" в минувшее воскресенье.

Захарова в свою очередь поблагодарила японского премьер-министра за организацию личной встречи в его резиденции. "Россию и Японию связывают многолетние культурные связи, и мы очень счастливы в очередной раз выступать здесь", - сказала прима Большого театра.

Ранее Репин выступил с предложением проведения нового фестиваля "Бум России в Японии", программа которого рассчитана сразу на семь лет. Для участия в мероприятии будут привлечены лучшие творческие коллективы из РФ, в числе которых - Большой и Мариинский театры, симфонические оркестры. В рамках проекта пройдет фестиваль русской еды, будут представлены программы по работе с молодежью, изучению русского языка, народному творчеству.

В минувшее воскресенье показом балета "Жизель" Большого театра в Токио открылся фестиваль "Русские сезоны". В торжественной церемонии, прошедшей в столичном зале "Токио Бунка Кайкан", приняли участие японский премьер-министр и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Русские сезоны" в Японии

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, который президент РФ Владимир Путин и Синдзо Абэ объявили 2018 год. Программа проекта включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских сезонов", станут свыше 3 миллионов человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой театр, Мариинский, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ВМОМК имени М. И. Глинки, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".