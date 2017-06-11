Фильм "Заложники" Резо Гигинеишвили выйдет в прокат в Европе и в Китае

СОЧИ, 11 июня. /Спецкорр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили летом выйдет в прокат во Франции, а осенью в России, Китае и ряде европейских стран. Об этом сообщил журналистам продюсер картины Михаил Финогенов.

Лента участвует в основном конкурсе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, ранее фильм входил в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. Всего в основном конкурсе "Кинотавра" участвуют 14 фильмов. Победители будут названы 14 июня на торжественной церемонии закрытия фестиваля.

"Летом, в июне-июле, фильм выйдет в прокат во Франции, также он продан в Испанию, Италию, Китай, Францию, Польшу". Переговоры с прокатчиками продолжаются, не исключено, что список стран будет увеличен. В России фильм выйдет на экраны 21 сентября.

Зарубежный прокат

Картина "Заложники" стала результатом совместного производства России, Грузии и Польши. "Раньше государство давало деньги, и мы в какой-то степени разленились, - сказал сегодня на пресс-конференции в рамках "Кинотавра" Резо Гигинеишвили. - А теперь приходится ездить на международные фестиваля, участвовать в питчингах".

Режиссер, который раньше снимал жанровое кино, теперь, по его словам, сделал криминальную драму. "С годами ты развиваешься, меняешься, готов говорить на темы, которые тебя интересует , - пояснил Гигинеишвили. - В людях я сейчас вижу, к сожалению, не только хорошее".

У режиссера спросили, окупится ли, на его взгляд, фильм в прокате.

"Не думаю, что в России на этот фильм придет та же аудитория, которая приходит на "Трансформеры", - сказал Резо Гигинеишвили. - Но я хочу поздравить своих коллег, которые сняли "Нелюбовь" (режиссер Андрей Звягинцев и продюсер Александр Роднянский - прим. ТАСС). Есть огромный интерес к этому фильму, зритель идет на эту тяжелую картину, которую не так легко смотреть, как попкорновые картины". Что же касается его "Заложников", режиссер считает, что, возможно, только в России он может не окупиться, однако сборы будут неплохими за счет других стран.

Сюжет фильма

Кинолента основана на реальных событиях 19 ноября 1983 года и рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной. В результате погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Оставшихся в живых террористов приговорили к смертной казни, женщину - к 14 годам тюремного заключения. В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и другие.