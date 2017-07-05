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Даниила Гранина похоронят на Комаровском мемориальном кладбище 8 июля

Культура
5 июля, 14:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июля. /ТАСС

Прощание пройдет в Таврическом дворце

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Даниил Гранин

Даниил Гранин

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Известного писателя-фронтовика, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина, ушедшего из жизни 4 июля в возрасте 98 лет, похоронят 8 июля на Комаровском мемориальном кладбище. Об этом ТАСС сообщили в среду в семье писателя.

"Похороны планируем в субботу [8 июля] на Комаровском кладбище, прощание - в Таврическом дворце. Но окончательное решение должна принять городская комиссия", - сообщил собеседник агентства. На Комаровском кладбище похоронена супруга писателя.

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В Петербурге создана специальная комиссия по организации похорон Гранина во главе с губернатором города Георгием Полтавченко.

Поселок Комарово расположен в сосновом лесу в 44-х километрах от Петербурга, там находятся многочисленные творческие дачи писателей, композиторов, музыкантов и художников. В советские годы в Комарово отдыхали композитор Дмитрий Шостакович, поэтесса Анна Ахматова, президент АМН СССР Николай Аничков, народный артист СССР Николай Черкасов, писатели фантасты Иван Ефремов, Аркадий и Борис Стругацкие.

В Комарово также располагается кладбище, возникшее в начале ХХ века, где были похоронены многие известные деятели культуры и науки. Среди них композитор Вениамин Баснер, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, писатель Геннадий Гор, российский актер Андрей Краско, писательница Вера Панова, кинорежиссёр Иосиф Хейфец. Здесь же недалеко от могилы Ахматовой находится могила супруги Даниила Гранина Риммы Майоровой.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века в дачном месте недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины. Здесь же недалеко от могилы поэта Анны Ахматовой похоронена супруга Гранина.

Даниил Гранин скончался во вторник поздно вечером в Санкт-Петербурге, ему было 98 лет.

Гранин - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий - отечественных и международных.

В этом году Гранин получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности", которую президент России Владимир Путин вручил писателю 3 июня в Санкт-Петербурге. При этом Путин особо отметил талант Гранина и его вклад в моральное воспитание не одного поколения граждан.

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Биография Даниила Гранина

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