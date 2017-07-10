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Рок-фестиваль "Нашествие" под Тверью завершился концертом группы ДДТ

Культура
10 июля, 0:50 UTC+3 ЗАВИДОВО область/ 10, июля. /ТАСС

По традиции, на последней песне группы, закрывающей фестиваль, в небе прогремел праздничный салют

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Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук

© Александр Рюмин/ТАСС

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 10 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Нашествие" завершился в воскресенье в поселке Завидово Конаковского района Тверской области концертом группы ДДТ, которая выступила с программой "История звука", включающей самые знаковые песни с момента основания коллектива.

"Сегодня мы сыграем программу "История звука". Не знаю, выдержит ли народ, она все-таки длинная, около двух с половиной часов, может чуть подрежем. Но мы будем стараться", - сообщил журналистам перед выступлением лидер рок-группы Юрий Шевчук.

По традиции, на последней песне группы, закрывающей фестиваль, в небе прогремел праздничный салют.

Военные на "Нашествии"

В этом году на фестивале работала ставшая уже традиционной выставка Министерства обороны РФ, на которой было представлено более 20 видов современной и исторической техники. Техника времен Великой Отечественной войны была доставлена из военно-патриотического парка "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке. Многие экспонаты были представлены публике фестиваля впервые.

Как ранее сообщалось, выставку техники посетили более 75 тыс. гостей рок-фестиваля. Еще более 7 тыс. человек заинтересовались службой в вооруженных силах РФ по контракту, обратившись в пункт отбора, который также работал на площадке Минобороны.

О фестивале

"Нашествие" проводится с 1999 года. Рок-фестиваль проходит под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках. В этом году на площадке фестиваля были палаточные городки "Москва", "Ленинград" и "Свердловск", названные в честь городов, где располагались наиболее известные рок- клубы России. Зрители смогли увидеть выступления около 100 рок-групп на двух сценах.

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