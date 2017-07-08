Рок-фестиваль "Нашествие" в следующем году перенесут на август

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ЗАВИДОВО /Тверская область/, 8 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Нашествие", который традиционно проводится в начале июля в поселке Завидово Конаковского района Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщила в субботу журналистам генеральный директор "Мультимедиа Холдинг" (организатор мероприятия - прим. ТАСС) Евгения Киселева.
"Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы планируем провести фестиваль в начале августа", - сказала Киселева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Она добавила, что специальных футбольных мероприятий, в связи с проведением чемпионата мира для посетителей фестиваля пока не планируется. "Нашествие" будет после чемпионата мира, не думаю, что люди, которые посмотрят большой футбол, захотят продолжить здесь. Каких-то специальных футбольных мероприятий мы пока не планировали, однако мы подумаем над этим", - пояснила гендиректор.
Ранее сообщалось, что крупнейший в России рок-фестиваль "Нашествие" стартовал 7 июля в Тверской области. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.