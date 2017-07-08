Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рок-фестиваль "Нашествие" в следующем году перенесут на август

Культура
8 июля, 15:53 UTC+3 ЗАВИДОВО область/ 8, июля. /ТАСС

Такое решение было принято в связи с проведением чемпионата мира по футболу в июле 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 8 июля. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Нашествие", который традиционно проводится в начале июля в поселке Завидово Конаковского района Тверской области, в 2018 году будет перенесен на август в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сообщила в субботу журналистам генеральный директор "Мультимедиа Холдинг" (организатор мероприятия - прим. ТАСС) Евгения Киселева.

"Безопасность фестиваля обеспечивают сотрудники спецслужб и государственных структур, все они будут заняты на чемпионате мира по футболу в июле, поэтому в следующем году мы планируем провести фестиваль в начале августа", - сказала Киселева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Она добавила, что специальных футбольных мероприятий, в связи с проведением чемпионата мира для посетителей фестиваля пока не планируется. "Нашествие" будет после чемпионата мира, не думаю, что люди, которые посмотрят большой футбол, захотят продолжить здесь. Каких-то специальных футбольных мероприятий мы пока не планировали, однако мы подумаем над этим", - пояснила гендиректор.

Ранее сообщалось, что крупнейший в России рок-фестиваль "Нашествие" стартовал 7 июля в Тверской области. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.

Смотрите также

Детский хор ансамбля им.Александрова открыл фестиваль "Нашествие"

Выборы президента "Нашествия" стартовали под Тверью

Элла Памфилова планирует посетить фестиваль рок-музыки "Нашествие"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
7
Санкт-Петербург простился с Даниилом Граниным
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
12
Грани Гранина: ушел из жизни автор "Блокадной книги" и романа "Иду на грозу"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной
2
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
3
Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи
4
Один ребенок погиб и двое пострадали при взрыве гранаты под Калугой
5
"Кубань" разгромила "Томь" в матче первого тура ФНЛ
6
Археологи нашли уникальный китайский сервиз XIV века возле стадиона в Ростовской области
7
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
Темы дня
Реклама