Детский хор ансамбля им.Александрова открыл фестиваль "Нашествие"

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 7 июля. /ТАСС/. Рок- фестиваль "Нашествие" открылся в пятницу в поселке Завидово Тверской области.

Программу открыл рок-музыкант Вячеслав Бутусов и детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. "Официальное открытие фестиваля состоялось сегодня в 18:00 мск", - сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

Зрители из разных регионов России приехали на фестиваль, несмотря на ветер и дождь. В итоге на въезде образовалась многокилометровая "пробка" из автомобилей.

"Для того чтобы попасть на фестиваль, нам пришлось простоять в "пробке" более четырех часов", - поделилась с ТАСС одна из гостей фестиваля Екатерина из города Орехово-Зуево Московской области. Ранее организаторы фестиваля сообщали, что ожидают за три дня около 220 тысяч гостей. Ожидается, что перед ними выступят около 100 рок-групп.

Полеты истребителей и выборы президента

Посетителей музыкального праздника ждут как традиционные, так и совершенно новые события. В числе традиционных - выставка техники и вооружения Министерства обороны РФ, где впервые будет представлен робот-пожарный. Кроме того, перед зрителями выступит пилотажная группа "Русские витязи" на новых многофункциональных истребителях СУ-30СМ.

В этом году на фестивале "Нашествие" также пройдут выборы его президента. Избирательную комиссию возглавит глава ЦИК РФ Элла Памфилова, а журналисты, которые работают на мероприятии, выступят в роли наблюдателей.

Выборы президента "Нашествия" проходят в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могли выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля прошел предварительный отбор (праймериз), когда можно было проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования отобраны 10 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов. Финальное голосование пройдет прямо на поле фестиваля, в специальном шатре. Итоги выборов Памфилова объявит 9 июля на главной сцене "Нашествия".

О фестивале

"Нашествие" проводится с 1999 года. Рок-фестиваль проходит под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках. В этом году будет три палаточных городка, названные в честь городов, где располагались наиболее известные рок-клубы России - "Москва", "Ленинград" и "Свердловск". Завершится фестиваль 9 июля.