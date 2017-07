Суд отклонил главный аргумент экс-менеджеров против Джонни Деппа

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Склонность актера Джонни Деппа к транжирству не является аргументом против него и не относится к существу судебной тяжбы между ним и его бывшими менеджерами. Такое решение в понедельник принял Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния), который одновременно постановил продолжить разбирательство исковых жалоб Деппа и группы The Management Group (TMG).

Судья Тереса Бьюдет отклонила основной довод бывших менеджеров, которых актер обвинил в присвоении его $28 млн. The Management Group не удалось убедить суд в том, что эксцентричность и склонность к транжирству стало главной причиной ухудшения финансового состояния исполнителя. "TMG в своем исковом заявлении добивается признания того, что Депп сам виноват в своих финансовых неурядицах, а TMG ни в чем не виновата. Подобные утверждения, однако, не затрагивают и не отражаются на полномочиях или обязанностях сторон", - указала Бьюдет.

Согласно иску TMG, Депп ведет крайне экстравагантный образ жизни, который зачастую обходится ему в более $2 млн в месяц. Актер израсходовал $75 млн на 14 различных объектов жилья, еще $18 млн - на шикарную яхту, примерно $30 тысяч уходит каждый месяц на эксклюзивные вина. Кроме того, Депп систематически не составлял налоговую декларацию и не платил налоги, отмечают его бывшие менеджеры.

Они требуют от суда официально признать актера ответственным за его чрезмерные расходы, нарушение условий контракта с управляющей компанией и подлог. Истцы также хотят получить $4,2 млн , которые исполнитель, по их подсчетам, задолжал им.

13 января актер подал в суд на менеджеров, обвинив их в присвоении заработанных им миллионов долларов в период с 1999-го по 2016 год. Депп недоволен и тем, каким образом осуществлялась уплата налогов и штрафов: при этом, согласно его версии, были утрачены еще $5,6 млн. До $10 млн менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц - фактически они распоряжались деньгами Деппа как своими собственными. По информации журнала The Hollywood Reporter, в прошлом году он сменил своих помощников на новых, а также нанял квалифицированных адвокатов, которые и выяснили, до какой степени прежние управленцы злоупотребляли своим положением.

53-летний Депп трижды был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street). Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.