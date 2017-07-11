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Минкультуры: разговор Мединского и Урина прошел после решения ГАБТа о переносе "Нуреева"

Культура
11 июля, 17:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июля. /ТАСС

По словам замминистра культуры Александра Журавского, "все инсинуации по поводу давления на генерального директора являются абсолютно ложными, необоснованными"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Разговор министра культуры РФ Владимира Мединского и генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина состоялся после решения руководства ГАБТа о переносе балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, который участвовал в заседании рабочей группы по подготовке Международного культурного форума 2017 года в Петербурге.

"На прогоне - во всяком случае, я не знаю - ни меня, ни министра не было, мы не видели прогона. Могу точно сказать, что после всех событий, после решения [о переносе балета] министр разговаривал с генеральным директором Большого театра. Все инсинуации по поводу какого-то давления на генерального директора являются абсолютно ложными, необоснованными", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о переносе балета "Нуреев".

Ранее источник, близкий к министерству, сообщил ТАСС, что премьера спектакля была отложена по решению Мединского. Однако позднее сам министр опроверг эту информацию. "Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой", - сказал Мединский.

Премьера должна была состояться 11 июля, она перенесена на май 2018 года.

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Персоны
Урин, Владимир Георгиевич Мединский, Владимир Ростиславович
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