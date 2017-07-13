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Лещенко назвал Миансарову голосом эпохи 60-х и 70-х

Культура
13 июля, 11:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Народный артист РСФСР выразил надежду, что музыка в исполнении Тамары Миансаровой не будет забыта

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Тамару Миансарову "певицей, озвучившей эпоху" конца 60-х и начала 70-х.

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Народная артистка РФ Тамара Миансарова

"Для меня она была, конечно, певицей, которая, наверное, озвучила нашу эпоху конца 60-х , потому что ее песня "Пусть всегда будет солнце" обошла многие площадки мира, эстрадные площадки, потому что это была великая песня", - сказал ТАСС Лещенко. Он добавил, что Миансаровой удалось очень тонко передать настроение этой светлой и мажорной песни, которая появилась в послевоенные годы и "говорила о любви к жизни, о любви к родным и близким".

"Я думаю, что она одна из самых ярких представителей того времени - конца 60-х и начала 70-х годов", - добавил Лещенко. Певец выразил надежду, что музыка в исполнении Миансаровой не будет забыта.

Российская и советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-м году жизни.

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Персоны
Лещенко, Лев Валерьянович Миансарова, Тамара Григорьевна
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