Лещенко назвал Миансарову голосом эпохи 60-х и 70-х

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Тамару Миансарову "певицей, озвучившей эпоху" конца 60-х и начала 70-х.

"Для меня она была, конечно, певицей, которая, наверное, озвучила нашу эпоху конца 60-х , потому что ее песня "Пусть всегда будет солнце" обошла многие площадки мира, эстрадные площадки, потому что это была великая песня", - сказал ТАСС Лещенко. Он добавил, что Миансаровой удалось очень тонко передать настроение этой светлой и мажорной песни, которая появилась в послевоенные годы и "говорила о любви к жизни, о любви к родным и близким".

"Я думаю, что она одна из самых ярких представителей того времени - конца 60-х и начала 70-х годов", - добавил Лещенко. Певец выразил надежду, что музыка в исполнении Миансаровой не будет забыта.

Российская и советская певица, народная артистка России Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-м году жизни.