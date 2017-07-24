Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Крупную коммерческую неудачу потерпел за премьерную неделю фильм французского режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" (Valerian et la Cite des milles planetes). На рынке США он собрал $17 млн и занял по этому показателю пятое место в рейтинге недельного проката. Во многом это вызвано замечаниями критиков относительно неубедительной игры главных актеров – американца Дайна Дехана и британки Кары Делевинь. При этом специалисты отмечают очень хорошие визуальные эффекты картины.

Создатели ленты надеялись получить на премьерной неделе на рынке США от $20 млн до $25 млн. У картины еще есть шанс, так как премьера этой ленты во Франции и некоторых других странах Европы состоится 26 июля. Фильм уже идет в китайском прокате с 17 июля.

Производственные затраты на "Валериан и город тысячи планет" достигли $209 млн - лента стала самой дорогой в истории французского кинематографа.

Достаточно сдержанный прием в США ставит под сомнение создание сиквела картины, которая основана на футуристическом комиксе "Валериан и Лорелин" писателя Пьера Кристина и иллюстратора Жана-Клода Мезьера. Этот комикс, появившийся в 1967 году, вдохновил создателей саги "Звездные войны". Все говорит о том, что европейскому кинематографу не удается заложить основы собственной киновселенной и попытаться встать в этом жанре вровень с Голливудом.

Сам Люк Бессон заявил, что для производства сиквела картина "Валериан или город тысячи планет" должна сделать общие кассовые сборы в размере не менее $350 млн.

На фоне трудностей французской футуристической ленты на минувшей неделе в прокате Северной Америки блистала картина Кристофера Нолана "Дюнкерк" (Dunkirk). За первые три дня показа фильм, который представляет собой военную драму, собрал в прокате США $50,5 млн. На международных кинорынках получено еще $55,4 млн. В 46 странах картина заняла на минувшей неделе первое место в прокате, при этом она принесла в Великобритании $12,4 млн, во Франции $4,9 млн, в России $2,5 млн, в Южной Корее – $10,3 млн. В Китае фильм дебютирует 1 сентября.

Картина основана на исторических фактах поспешной эвакуации английских, французских, канадских и бельгийских частей после неудачной для них Дюнкеркской битвы в мае – июне 1940 года против войск нацисткой Германии. В тяжелых условиях почти полного окружения было эвакуировано морем 330 тыс. союзных войск. В Палате общин британского парламента Уинстон Черчилль назвал эти события "колоссальной военной катастрофой".

Производственные расходы на создание картины, дистрибьютером которой является кинокомпания Warner Bros., составляют $150 млн. Согласно оценкам специалистов, всемирные сборы "Дюнкерка" могут достичь $500 млн. Успех новой ленты Нолана позволил кинокомпании Warner Bros. перешагнуть в минувшие выходные отметку в $1 млрд кассовых сборов в США в текущем году. Данный результат достигнут кинокомпанией в 17-й раз, что является абсолютным рекордом Голливуда.

На минувшей неделе внимание киномира было приковано к Comic-Con в Сан-Диего, где традиционно ведущие кинокомпании приподнимают завесу над своими текущими работами и планами. Так, в минувшую субботу Warner Bros. представила первый трейлер фильма режиссера Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One) по одноименному научно-фантастическому роману Эрнеста Клейна о замещении реальной жизни виртуальной. Одновременно в Сан-Диего выступил и сам Спилберг. Он заметил, что с большой опаской приступал к проекту, так как для данного фильма "требуется более молодой режиссер". Однако 70-летний мастер согласился снять ленту - его соблазнила возможность делать в виртуальной реальности "все, что только можно вообразить".

В Голливуде считают, что Спилберг взялся за создание фильма во многом по той причине, что картина наполнена столь знакомыми ему героями массовой культуры 80 - 90ых годов минувшего века. Сам режиссер сообщил во время субботней дискуссии на Comic-Con, что одним из главных героев картины станет Стальной гигант. Этот добрый герой в устрашающем обличии получил широкую известность после выхода в 1999 году анимационного фильма "Стальной гигант" (The Iron Giant), который основан на повести английского писателя Теда Хьюза.

Новая картина Спилберга, в основе сюжета которой лежит поиск ключей в гигантской вируальной игре для контроля над всем миром, выходит в прокат 30 марта 2018 года. Ожидается, что фильм "Первому игроку приготовиться" станет одни из главных кинематографических событий предстоящего года.