Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн

Культура
24 июля, 11:16 UTC+3

Создатели фильма "Валериан и город тысячи планет" надеялись получить от $20 млн до $25 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет"

Кадр из фильма "Валериан и город тысячи планет"

© filmpro.ru

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Крупную коммерческую неудачу потерпел за премьерную неделю фильм французского режиссера Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" (Valerian et la Cite des milles planetes). На рынке США он собрал $17 млн и занял по этому показателю пятое место в рейтинге недельного проката. Во многом это вызвано замечаниями критиков относительно неубедительной игры главных актеров – американца Дайна Дехана и британки Кары Делевинь. При этом специалисты отмечают очень хорошие визуальные эффекты картины.

Создатели ленты надеялись получить на премьерной неделе на рынке США от $20 млн до $25 млн. У картины еще есть шанс, так как премьера этой ленты во Франции и некоторых других странах Европы состоится 26 июля. Фильм уже идет в китайском прокате с 17 июля.

Производственные затраты на "Валериан и город тысячи планет" достигли $209 млн - лента стала самой дорогой в истории французского кинематографа.

Достаточно сдержанный прием в США ставит под сомнение создание сиквела картины, которая основана на футуристическом комиксе "Валериан и Лорелин" писателя Пьера Кристина и иллюстратора Жана-Клода Мезьера. Этот комикс, появившийся в 1967 году, вдохновил создателей саги "Звездные войны". Все говорит о том, что европейскому кинематографу не удается заложить основы собственной киновселенной и попытаться встать в этом жанре вровень с Голливудом.

Смотрите также
Съемки фильма "Дюнкерк"

На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана

Сам Люк Бессон заявил, что для производства сиквела картина "Валериан или город тысячи планет" должна сделать общие кассовые сборы в размере не менее $350 млн. 

На фоне трудностей французской футуристической ленты на минувшей неделе в прокате Северной Америки блистала картина Кристофера Нолана "Дюнкерк" (Dunkirk). За первые три дня показа фильм, который представляет собой военную драму, собрал в прокате США $50,5 млн. На международных кинорынках получено еще $55,4 млн. В 46 странах картина заняла на минувшей неделе первое место в прокате, при этом она принесла в Великобритании $12,4 млн, во Франции $4,9 млн, в России $2,5 млн, в Южной Корее – $10,3 млн. В Китае фильм дебютирует 1 сентября. 

Картина основана на исторических фактах поспешной эвакуации английских, французских, канадских и бельгийских частей после неудачной для них Дюнкеркской битвы в мае – июне 1940 года против войск нацисткой Германии. В тяжелых условиях почти полного окружения было эвакуировано морем 330 тыс. союзных войск. В Палате общин британского парламента Уинстон Черчилль назвал эти события "колоссальной военной катастрофой".

Производственные расходы на создание картины, дистрибьютером которой является кинокомпания Warner Bros., составляют $150 млн. Согласно оценкам специалистов, всемирные сборы "Дюнкерка" могут достичь $500 млн. Успех новой ленты Нолана позволил кинокомпании Warner Bros. перешагнуть в минувшие выходные отметку в $1 млрд кассовых сборов в США в текущем году. Данный результат достигнут кинокомпанией в 17-й раз, что является абсолютным рекордом Голливуда. 

На минувшей неделе внимание киномира было приковано к Comic-Con в Сан-Диего, где традиционно ведущие кинокомпании приподнимают завесу над своими текущими работами и планами. Так, в минувшую субботу Warner Bros. представила первый трейлер фильма режиссера Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One) по одноименному научно-фантастическому роману Эрнеста Клейна о замещении реальной жизни виртуальной. Одновременно в Сан-Диего выступил и сам Спилберг. Он заметил, что с большой опаской приступал к проекту, так как для данного фильма "требуется более молодой режиссер". Однако 70-летний мастер согласился снять ленту - его соблазнила возможность делать в виртуальной реальности "все, что только можно вообразить".

Галерея
20 фото
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
© Chris Pizzello/Invision/AP

Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con

В Голливуде считают, что Спилберг взялся за создание фильма во многом по той причине, что картина наполнена столь знакомыми ему героями массовой культуры 80 - 90ых годов минувшего века. Сам режиссер сообщил во время субботней дискуссии на Comic-Con, что одним из главных героев картины станет Стальной гигант. Этот добрый герой в устрашающем обличии получил широкую известность после выхода в 1999 году анимационного фильма "Стальной гигант" (The Iron Giant), который основан на повести английского писателя Теда Хьюза. 

Новая картина Спилберга, в основе сюжета которой лежит поиск ключей в гигантской вируальной игре для контроля над всем миром, выходит в прокат 30 марта 2018 года. Ожидается, что фильм "Первому игроку приготовиться" станет одни из главных кинематографических событий предстоящего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Спилберг, Стивен
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
20
Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
3
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
4
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг
5
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
6
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
7
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама