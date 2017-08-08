Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 августа./ТАСС/. Прокуратура Республики Крым организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры Симферополя в связи с объявлением предостережения о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма "Матильда". Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Ранее стало известно, что после предостережения прокуратуры Симферополя кинотеатры города отказались от показа трейлера "Матильды". Как сообщил ТАСС адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма Алексея Учителя, прокуратура вынесла такое предостережение после обращения депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

"Согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений", - сообщает прокуратура Крыма.

По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности работников, допустивших нарушения. Отмечается, что обращение депутата Госдумы по поводу фильма "будет рассмотрено в соответствии с установленным порядком прокуратурой Республики Крым".

Премьера фильма "Матильда", героями которого стали император Николай II и его семья, ожидается в октябре 2017 года. Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, в фильме также снялись польская актриса Михалина Ольшанска, литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, российские актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.