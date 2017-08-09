Конкурсанты из девяти стран выступят в финале "Новой Волны" в Сочи

СОЧИ, 9 августа. /ТАСС/. Четырнадцать молодых исполнителей из 9 стран мира вышли в финал международного конкурса "Новая Волна - 2017", который состоится в Сочи в сентябре этого года, сообщает в среду пресс-служба конкурса.

"В нынешнем году финалистами "Новой волны" стали 14 участников из... Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Каждый - яркая индивидуальность, чей талант смогут оценить не только члены жюри, но и зрители", - отметили организаторы конкурса.

Россию на фестивале представят финалист телепроекта "Главная сцена" Саша Санта и участник программы "Голос" Василий Уриевский. От Украины на конкурсе выступит певец под псевдонимом ISAAK. Как рассказали в оргкомитете "Новой Волны", это российский исполнитель, бывший солист поп- группы "Инь-Ян" Артём Иванов , ранее он также участвовал в проекте "Фабрика звезд 7".

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его проведение в Сочи, концерты проходили на территории Морского вокзала курорта. В этом году местом для возведения концертного зала "New Wave hаll" станет Имеретинская низменность, где расположен Олимпийский парк Сочи.

Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

В этом году хедлайнером закрытия станет британский исполнитель Робби Уильямс. В 2016 году на закрытии конкурса также выступал певец из Великобритании Стинг. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2017" пройдет в Сочи 8 по 14 сентября.