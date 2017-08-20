Лукашенко: деятельность Кончаловского укрепляет культурные связи Белоруссии и России

МИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Президент Беларусии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского, отметив его большой вклад в укрепление культурных связей между Белоруссией и Россией. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Белоруссии.

В поздравлении белорусский лидер отметил, что Андреем Кончаловским создано множество ярких, запоминающихся работ в кинематографе и театральном искусстве. "Ваша плодотворная деятельность завоевала любовь зрительской аудитории и признание профессиональной общественности не только в России, но и за ее пределами", - заявил Лукашенко в своем послании.

Глава Белоруссии отметил, что в республике Кончаловского знают и ценят "как мастера, глубоко увлеченного любимым делом, человека, неустанно стремящегося к покорению новых творческих вершин". Лукашенко выразил уверенность, что многогранная деятельность Кончаловского и впредь будет способствовать "укреплению дружбы и культурных связей между нашими народами".

Народный артист РСФСР, российский и американский режиссер, дважды удостоенный премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, сценарист Андрей Кончаловский в воскресенье отмечает свое 80-летие.