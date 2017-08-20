Путин призвал поэтов пользоваться современными средствами публикации стихов

БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал поэтов пользоваться современными средствами публикации своих произведений.

"Недостаточно, конечно, сейчас делается с точки зрения издания молодых авторов, распространения по библиотекам. Интернет, конечно, забивает, - заявил он на встрече с участниками молодежного образовательного форума "Таврида". - Надо пользоваться просто современными средствами доведения до потребителя, если позволите так сказать, вашей продукции".

Президент согласился с тем, что в 1990-е годы поэтам уделялось мало внимания. "Это очень плохо", - считает он. Путин напомнил, что даже в сложные годы Великой Отечественной войны поэзия была востребована, тогда ярко проявился талант Твардовского.

"Когда времена сложные, но страна собрана и здорова изнутри, тогда и художественное слово очень востребовано, чтобы выйти и преодолеть эти сложности, - считает президент. - Если уж даже это не востребовано, то это совсем беда".

Также глава государства не исключил, что "Есенин-центр", который создается в Москве для молодых поэтов, сможет рассчитывать на гранты. Он отметил, что такие центры очень важны, и пообещал поддержать это начинание, "если что-то от меня будет зависеть".