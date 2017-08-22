Актер "Гоголь-центра": театр продолжает работать в штатном режиме

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Изменений в репертуаре "Гоголь-центра" после задержания его руководителя Кирилла Серебренникова не планируется, театр работает в штатном режиме, заявил актер Никита Кукушкин.
"Мы работаем в штатном режиме. Сегодня были репетиции. Я репетировал свою работу, параллельно идут репетиции других спектаклей", - сказал Кукушкин журналистам в пятницу.
Он подчеркнул, что изменений в расписании спектаклей в настоящее время нет.
Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников задержан и ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".