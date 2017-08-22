Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в организации мошенничества

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", - сказала она.

Петренко подтвердила, что "в ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал".

Ранее она сообщила о задержании худрука "Гоголь-центра". В рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор театра, экс-продюсер АНО "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывшие гендиректор и главный бухгалтер АНО Юрий Итин и Нина Масляева, которая признала свою вину.