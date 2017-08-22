Кассы "Гоголь-центра" закрыты, журналистов не пускают внутрь

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Два десятка журналистов собрались у "Гоголь-центра", художественный руководитель которого был задержан по подозрению в мошенничестве, однако внутрь прессу не пускают. Кассы театра закрыты, передает корреспондент ТАСС.
Ранее сообщалось о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Речь идет о 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". В СК проходит допрос Серебренникова, который, по данным источника ТАСС, вину не признает.
С утра вокруг театра собрались представители СМИ, среди дежурящих у входа несколько камер телеканалов.
Как передает корреспондент ТАСС, в центр пускают только сотрудников театра по предварительному звонку и после досмотра. Приезжающие в театр люди не дают комментариев.
Кассы театра до 28 августа должны были работать в укороченном режиме, с 13:00. Однако, во вторник они так и не открылись. Вместе с тем, как сообщили ТАСС по дежурному телефону в театре, "все спектакли в сентябре будут идти по плану, в афише нет никаких изменений".
Актеры и сценаристы, работавшие вместе с Серебренниковым, говорят о том, что ничего не знают об обстоятельствах задержания. На своих страницах в соцсетях они пишут о шоке, в котором пребывают из-за новостей о худруке.