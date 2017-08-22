Шаткая "Платформа": режиссер Серебренников из свидетеля стал подозреваемым

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" режиссер Кирилл Серебренников задержан во вторник следственными органами по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей.
Ранее он проходил свидетелем по делу о хищении в автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", которую создали для реализации проекта Серебренникова "Платформа".
Представляющий интересы Серебренникова адвокат Дмитрий Харитонов рассказал, что режиссера задержали в Санкт-Петербурге в ночь на 22 августа и в сопровождении сотрудников правоохранительных органов доставили в Москву. В Петербурге Серебренников снимал кино, добавил адвокат.
После 14:00 мск в Следственном комитете начался допрос, рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией. "В Следственный комитет приехал адвокат Серебренникова, в присутствии которого начался его допрос", - сказал собеседник агентства. По словам источника, после допроса следствие может обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении режиссера меры пресечения - заключения под стражу либо домашнего ареста.
23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.
Обыски проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, направленных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Речь идет о средствах, которые в соответствии с постановлением правительства были выделены автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".
По делу задержали бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина (ныне является директором Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова) и бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также экс-директора театра "Гоголь-центр", экс-продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского. Масляева 27 мая была арестована на два месяца.
На заседании в Мосгорсуде были оглашены показания Масляевой, которая указала на Серебренникова как на организатора схемы хищения денег. Впрочем, знакомый с ситуацией источник рассказал ТАСС, что показания экс-главбуха "не были ключевыми". "В деле есть в том числе свидетельские показания не только Масляевой, но и других лиц, - сказал собеседник агентства, не приведя каких-либо подробностей. - Следствие собрало достаточно оснований для того, чтобы его [Серебренникова] статус изменился со свидетеля на подозреваемого".
В связи со следственными действиями в отношении Серебренникова исполняющей обязанности руководителя театра "Гоголь-центр" назначена Юлия Калинина. Ранее она занимала пост заместителя художественного руководителя театра по финансам.
Министерство культуры РФ не получало новых запросов от следственных органов по делу о хищении. "Что касается Министерства культуры, то мы и на прежних этапах оказывали содействие правоохранительным органам, предоставляли все материалы, которые у нас были по этому вопросу. На данный момент никаких новых запросов нет", - сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
В пресс-службе ведомства, а также в департаменте культуры Москвы отказались от комментариев.
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, которую тоже вызывали на допрос по этому делу как руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры в 2014 году, комментировать задержание режиссера также не стала, уточнив, что находится "на работе".
Майские обыски в "Гоголь-центре" и дома у Серебренникова вызвали бурную реакцию в творческих кругах, однако после задержания режиссера в качестве подозреваемого реакция пока сдержанная. По мнению главы Комитета гражданских инициатив, экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "арест режиссера - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей".
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сказал ТАСС, что сначала надо дождаться вердикта суда по делу, а уже потом делать выводы, в том числе принимать решения по поводу премьеры балета "Нуреев". "Пока нет решения суда, мы ничего не комментируем, - сказал Урин. - Я только вернулся из отпуска в Москву и услышал о задержании Кирилла Серебренникова. Знаю, что его привезли на допрос, вызвали адвоката, вопрос о мере пресечения пока не решен".
При этом гендир ГАБТ заявил, что его позиция остается неизменной: "Я высказывал ее в отношении Алексея Малобродского и других фигурантов дела... в отношении коммерческих дел мерой пресечения должен быть домашний арест". На вопрос о премьере балета "Нуреев" в постановке Серебренникова Урин ответил жестко: "Сейчас не до "Нуреева", со временем разберемся, и я отвечу на этот вопрос".
Опера Штутгарта в ближайшее время будет решать судьбу оперы "Гензель и Гретель", постановкой которой также занимается Серебренников. Как сообщил ТАСС официальный представитель театра Томас Кох, в труппе надеются, что Серебренников все же сможет приступить к репетициям, которые должны начаться 18 сентября.