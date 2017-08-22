Источник: у "Гоголь-центра" усилены меры безопасности

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности возле здания театрального "Гоголь-центра" на улице Казакова в Москве, где ожидается проведение акции в поддержку художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, задержанного по обвинению в организации мошенничества.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около здания "Гоголь-центра" усилены меры безопасности, выставлены дополнительные наряды сотрудников полиции и ОМОН для обеспечения общественного порядка", - сказал источник.

По его словам, во вторник вечером около здания "Гоголь-центра" может состояться стихийный митинг в поддержку Серебренникова, около театра уже собираются люди, их пока немного, обстановка спокойная. Никаких правонарушений не зафиксировано.