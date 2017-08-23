Режиссеры из 11 стран примут участие в фестивале Bridge of Arts в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Кинематографисты из 11 стран поборются за главный приз III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который в среду начинается в Ростове-на-Дону. В основном конкурсе на кинофоруме будут представлены 10 фильмов производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В основную конкурсную программу полнометражных лент включены два фильма российских кинематографистов, остальные представляют Францию, Чехию, Словакию (совместное производство), Мексику, Испанию, Германию, Италию, Бразилию, Иран, Японию", - сообщили организаторы смотра.

Председателем жюри стал режиссер, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада). "Вместе с ним оценивать полнометражные игровые ленты будут режиссер, сценарист Милчо Манчевски (Македония, США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия)", - добавили в пресс-службе.

Специальным гостем кинофорума будет французский и американский актер Кристофер Ламберт. "Он снимался в нескольких российских картинах, любит и знает нашу страну, поэтому в фестивале сможет участвовать не только как приглашенная звезда, но и как эксперт киноиндустрии", - пояснил генеральный продюсер Bridge of Arts Федор Крат. В дни смотра Ростов-на-Дону также посетят актер из Франции Сами Насери ("Такси", "Такси-2", "Такси-3", "Патриоты", "Свободное падение", "Раскаяние"), российские актеры Олег Тактаров, Кирилл Плетнев, Елена Захарова, Федор Добронравов, Агния Кузнецова, Эвклид Кюрдзидис, Ирина Безрукова.

Кроме основного конкурса в расписание включены еще две программы. В одной будут соревноваться создатели короткометражных работ, во второй будут представлены фильмы о туризме и путешествиях, всего за пять дней фестиваля будет показано 109 фильмов. В "Спецпроекте "Россия вдохновляет!" будут представлены 36 работ из 28 регионов. Достигнута договоренность о включении работ лауреатов этого конкурса в программы фестивалей, проходящих в Великобритании и Италии", - уточнили в пресс-службе.

Совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) организована внеконкурсная программа документального кино. "Зрителям продемонстрируют три фильма о насущных проблемах защиты экологии из Франции, России, а также фильм совместного производства Испании, Германии и Великобритании. Российская лента "Тигры и люди" снята Сергеем Ястржембским, она включена в конкурсную программу VII Кинофестиваля по защите окружающей среды, который пройдет в Нью-Йорке в октябре", - добавили в пресс-службе.

Экономика кино

Главной темой деловой программы фестиваля станет "Экономика кино: новые рынки". Эксперты обсудят способы продвижения короткометражных фильмов, авторской анимации, экологического, документального кинопродукта. В частности, 25 августа пройдет международный круглый стол и презентация Европейской ассоциации кинофестивалей ECFA (European Children’s Film Association).

"Представители ассоциации, профессионалы европейского кинорынка Герт Херманс, Элиз ван Берден, Маркета Пашмова и Михаэль Харбауэр расскажут о механизмах бюджетирования производства, дистрибуции и продвижения фильмов для детско-юношеской и семейной аудитории в странах Европы", - рассказала Екатерина Бордачева, программный директор Российского кинорынка (Russian Film Market) и куратор делового форума Bridge of Arts.

Также в рамках делового форума пройдут питчинги (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать, прим. ТАСС) сценаристов и продюсеров, мастер-классы.

Мотивация и спорт

Мероприятия Bridge of Arts запланированы в Азове и Таганроге, где состоятся хоккейный и футбольный матчи, покажут фильм про одного из самых известных футболистов Пеле. "Кроме того, в Таганроге пройдет красивый перфоманс, театрализованное представление, посвященные дню рождения актрисы Фаины Раневской, и концерт Bridge of Arts на родине Чехова", - добавили в оргкомитете.

III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts пройдет в Ростове-на-Дону с 23 по 27 августа.

Киносмотр прошлого года был удостоен Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2016 в номинации "Лучшее туристическое событие, посвященное Году кино" и стал лауреатом Всероссийского конкурса в области событийного туризма Russian Open Event Expo-2016 в номинации "Инновационный событийный проект".