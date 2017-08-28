Число посетителей "Ночи кино" в Москве сократилось на четверть по сравнению с 2016 годом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Количество посетителей акции "Ночь кино", которая прошла в Москве 26 и 27 августа, сократилось на четверть по сравнению с показателями 2016 года. Мероприятия в рамках запланированной программы посетили порядка 35,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте столичного департамента культуры.

"26 и 27 августа департамент культуры города Москвы провел вторую акцию "Ночь кино". В этом году вниманию посетителей были представлены в общей сложности 446 мероприятий, которые посетили более 35,45 тыс. человек", - отмечают в департаменте.

Впервые акция "Ночь кино" прошла в столице 27 августа 2016 года. Тогда мероприятия, по данным организаторов, посетили более 47 тыс. человек.

Департамент культуры города Москвы не смог оперативно предоставить комментарий о причинах снижения количества посетителей акции в 2017 году.

Основные площадки акции "Ночь кино" работали под открытым небом. По данным Гидрометцентра РФ, в ночь с 25 на 26 августа температура воздуха в Москве составляла 12 градусов, а в ночь на 27 августа - 11 градусов.