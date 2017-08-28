Число посетителей "Ночи кино" в Москве сократилось на четверть по сравнению с 2016 годом

Российский теннисист Донской вышел во второй круг US OpenСпорт 28 августа, 21:22
Путин и Орбан обсудили европейскую повестку и реализацию проекта АЭС "Пакш"Политика 28 августа, 21:16
"Фенербахче" объявил о начале переговоров с "Зенитом" по переходу НетуСпорт 28 августа, 21:08
В Волгоградской области ликвидированы все очаги пожаровПроисшествия 28 августа, 20:59
WSJ: РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца июня 2018 годаЭкономика и бизнес 28 августа, 20:56
Матч "Зенит" - "Утрехт" собрал рекордную телеаудиторию в сезоне-2017/18 для футбола в РФСпорт 28 августа, 20:52
С 2018 года для кинопрокатчиков могут ввести обязательный взнос в 5 млн рублей в Фонд киноКультура 28 августа, 20:42
Мутко: Загорулько и в 75 лет является одним из самых успешных тренеров в легкой атлетикеСпорт 28 августа, 20:28
Турсунов не смог завершить матч первого круга US Open из-за травмыСпорт 28 августа, 20:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Количество посетителей акции "Ночь кино", которая прошла в Москве 26 и 27 августа, сократилось на четверть по сравнению с показателями 2016 года. Мероприятия в рамках запланированной программы посетили порядка 35,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте столичного департамента культуры.
"26 и 27 августа департамент культуры города Москвы провел вторую акцию "Ночь кино". В этом году вниманию посетителей были представлены в общей сложности 446 мероприятий, которые посетили более 35,45 тыс. человек", - отмечают в департаменте.
Впервые акция "Ночь кино" прошла в столице 27 августа 2016 года. Тогда мероприятия, по данным организаторов, посетили более 47 тыс. человек.
Департамент культуры города Москвы не смог оперативно предоставить комментарий о причинах снижения количества посетителей акции в 2017 году.
Основные площадки акции "Ночь кино" работали под открытым небом. По данным Гидрометцентра РФ, в ночь с 25 на 26 августа температура воздуха в Москве составляла 12 градусов, а в ночь на 27 августа - 11 градусов.