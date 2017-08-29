Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон не позволил своей внучке принять участие в музыкальном телешоу "Голос", поскольку считает, что проект не дает проявить себя оригинальным талантам. Об этом певец рассказал в интервью ТАСС.
"Я не смотрю с некоторых пор передачу "Голос", ни взрослый, ни детский. Они обезьянничают, пародируют, а не поют оригинально. Они поют зарубежные хиты, а я хочу, чтобы они пели наши песни. Мне предложили, чтобы одна из моих внучек спела в "Голосе". Я ответил: "Никогда", - заявил Кобзон.
По словам артиста, в начале творческого пути он не старался подражать кумирам.
"Я не подражал, но перенимал некоторые интонации у тех людей, чей репертуар я пытался возродить. Скажем, когда ушел из жизни Леонид Осипович Утесов (мы с ним дружили), я решил напомнить слушателям о его репертуаре и в своих выступлениях использовал его песенные интонации. Или Клавдия Ивановна Шульженко, Лидия Андреевна Русланова - то же самое. Неправильно было копировать, подражать, но использовать интонации обязательно нужно, мастера очень точно говорили музыкальную фразу", - подчеркнул певец.
При этом Кобзон доволен вокальными данными своих внучек и пригласил их выступить в своем юбилейном концерте 20 сентября в Государственном Кремлевском дворце. "Я попросил моих внучек спеть в концерте, и они сами решили исполнить "Старый клен", - поделился он.
Ранее сообщалось, что более 10,5 тыс. претендентов приняли участие в кастинге шестого сезона шоу "Голос" - российской версии международного проекта The Voice, выходящей в эфир на Первом канале. Организаторы анонсировали, что 1 сентября в жюри вернется "золотой состав" - композитор Александр Градский, исполнители Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.