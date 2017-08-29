Иосиф Кобзон планирует снова поехать в Донбасс в сентябре

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон запланировал очередную поездку в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в сентябре. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"У меня уже было девять командировок (в Донбасс - прим. ТАСС), и в сентябре запланирована десятая", - сказал Кобзон.
По его словам, частые поездки в зону военного конфликта не следует считать проявлением бесстрашия. "Меня не волнуют угрозы, не потому что я бесстрашный. Нет, я такой же, как все, и меня беспокоит мое физическое состояние, но не настолько, чтобы я боялся этих марионеток, которые сегодня руководят Украиной", - подчеркнул он.
"Пусть они меня проклинают. Я же мечтаю только об одном - чтобы не было войны", - признался артист.
Кобзон напомнил, что после переворота в Киеве публично отказался от всех государственных наград Украины, среди который были "Народный артист" и "За заслуги". "В этой Украине мне не нужны звания. Мне их давала та Украина, которая меня родила, которую я полюбил и продолжаю любить. Не было концерта, в котором я не исполнил бы украинской песни, - это родное мне и близкое", - заметил он.
Во время предыдущих поездок в ДНР и ЛНР Кобзон выступал с концертами, организовывал фестивали и привозил гуманитарную помощь жителям Донбасса.