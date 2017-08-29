Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иосиф Кобзон планирует снова поехать в Донбасс в сентябре

Культура
29 августа, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Это десятая командировка артиста в зону военных действий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон запланировал очередную поездку в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в сентябре. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Смотрите также
Президент Украины Петр Порошенко

Что российское запрещала Украина. Досье

"У меня уже было девять командировок (в Донбасс - прим. ТАСС), и в сентябре запланирована десятая", - сказал Кобзон.

По его словам, частые поездки в зону военного конфликта не следует считать проявлением бесстрашия. "Меня не волнуют угрозы, не потому что я бесстрашный. Нет, я такой же, как все, и меня беспокоит мое физическое состояние, но не настолько, чтобы я боялся этих марионеток, которые сегодня руководят Украиной", - подчеркнул он.

"Пусть они меня проклинают. Я же мечтаю только об одном - чтобы не было войны", - признался артист.

Кобзон напомнил, что после переворота в Киеве публично отказался от всех государственных наград Украины, среди который были "Народный артист" и "За заслуги". "В этой Украине мне не нужны звания. Мне их давала та Украина, которая меня родила, которую я полюбил и продолжаю любить. Не было концерта, в котором я не исполнил бы украинской песни, - это родное мне и близкое", - заметил он.

Во время предыдущих поездок в ДНР и ЛНР Кобзон выступал с концертами, организовывал фестивали и привозил гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Смотрите также

Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Иосиф Кобзон дал концерт в Донецке

Иосифа Кобзона наградили почетным знаком "За заслуги перед Луганском"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
18
В Москве простились с Верой Глаголевой
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
2
Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию
3
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
4
Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Эксперт: КНДР продемонстрировала, что ее ракеты способны поразить базу США на Гуаме
7
Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама