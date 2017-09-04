Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Рюминой

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной певицы, основателя и руководителя Московского государственного ансамбля "Русы", народной артистки России Людмилы Рюминой. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства.

"Людмила Георгиевна была совершенно особенной певицей, по-настоящему народной и любимой для миллионов людей. Она обладала редким по красоте и выразительности голосом, необычайной искренностью, способностью передать все оттенки чувств. Главное - она пела душой, передавала зрителям свою доброту, тепло и жизнерадостность. И потому русские народные песни, фольклорные композиции и романсы в ее исполнении звучали с особой искренностью и глубиной", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев отметил, что выступления артистки украшали лучшие концертные программы, пользовались большой популярностью у зрителей.

Прощание с народной артисткой РСФСР Людмилой Рюминой пройдет в понедельник в 13 часов в Московском культурном фольклорном центре. Она скончалась 31 августа в Москве на 69-м году жизни, ее похоронят на Востряковском кладбище.

Людмила Рюмина - исполнительница русских народных песен, основатель и руководитель Московского государственного ансамбля "Русы". Музыкальную карьеру начала в 18 лет в ансамбле "Воронежские девчата". Была солисткой Москонцерта, сотрудничала с известными поэтами и композиторами, в числе которых Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Роберт Рождественский, Андрей Дементьев, Марк Фрадкин. В 1999 году Рюмина создала Московский культурный фольклорный центр.