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Торжественный прием по случаю юбилея Иосифа Кобзона прошел в Госдуме

Культура
12 сентября, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Иосиф Кобзон очень много значит для Думы, так как он талантлив как политик

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Торжественный прием по случаю 80-летия народного артиста СССР, Героя Труда РФ, депутата Госдумы Иосифа Кобзона прошел во вторник в Золотом зале нижней палаты парламента. Гостями юбилея стали около 200 человек, в числе которых выдающиеся политики, деятели культуры и общественники: председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров, режиссер Марк Захаров, кардиохирург Лео Бокерия, актеры Сергей Безруков, Юрий Соломин, певец Стас Михайлов, певицы Анита Цой, Валерия, модельер Вячеслав Зайцев, а также депутаты Госдумы.

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Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем

"У нас сегодня прием в честь нашего не только коллеги, а друга. Этот человек достоин таких слов: он тот, кто неразрывно связан со страной, с народом", - сказал Вячеслав Володин. По его словам, Иосиф Кобзон "очень много значит для Думы". "И значит не только потому, что он известен, а потому, что он талантлив как политик... Судьба Иосифа Давыдовича сложилась в политике так же ярко, как сложилась в обществе", - подчеркнул глава палаты.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с гостями торжества своими воспоминаниями юных лет, связанными с Кобзоном. "Иосиф Давыдович, могла ли я в те юные годы, когда мы вместе с вами на съездах комсомола пели песню "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым", представить, что у меня будет такая возможность и честь лично поздравить вас с таким замечательным юбилеем. И теперь я точно буду мечтать поздравить вас с 90-летием", - сказала Матвиенко.

Юбиляр исполнил для гостей несколько произведений, в том числе "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым". Его выступления были встречены овациями.

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Персоны
Бокерия, Лео Антонович Кобзон, Иосиф Давыдович Соломин, Юрий Мефодьевич Чуров, Владимир Евгеньевич Зюганов, Геннадий Андреевич Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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