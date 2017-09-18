Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности

Культура
18 сентября, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Глава государства отметил значительный вклад артиста в развитие певческого искусства и воспитание новых исполнителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким оперного певца Зураба Соткилавы, скончавшегося в понедельник на 81 году жизни. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Смотрите также
Зураб Соткилава

"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца

"Зураб Лаврентьевич Соткилава прошел большой жизненный, профессиональный путь, блестяще реализовал свое дарование, по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности. Коллеги и благодарная публика ценили его за вокальное мастерство, артистическое обаяние и беззаветную любовь к музыке", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил значительный вклад артиста в развитие певческого искусства и воспитание новых исполнителей. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил президент.

Смотрите также

Биография Зураба Соткилавы

Медведев: Зураб Соткилава был артистом с большой буквы, которого любят миллионы людей

Урин: Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии, такова была его воля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Зураб Соткилава
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Соткилава, Зураб Лаврентьевич
Страны
Грузия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хейли: декларацию о реформе ООН подписали 128 стран
2
Ракета комплекса "Искандер-М" запущена на максимальную дальность на учениях "Запад-2017"
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
5
В Одессе двое активистов "антимайдана" арестованы по новому обвинению
6
Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение
7
Хакеры атаковали программу CCleaner
Темы дня
Новости партнеров
Реклама