Путин: Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким оперного певца Зураба Соткилавы, скончавшегося в понедельник на 81 году жизни. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Зураб Лаврентьевич Соткилава прошел большой жизненный, профессиональный путь, блестяще реализовал свое дарование, по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности. Коллеги и благодарная публика ценили его за вокальное мастерство, артистическое обаяние и беззаветную любовь к музыке", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил значительный вклад артиста в развитие певческого искусства и воспитание новых исполнителей. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил президент.