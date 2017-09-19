Власти Новосибирской области не намерены запрещать показ "Матильды", несмотря на угрозы

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области не будут вмешиваться в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда" в Новосибирске, несмотря на угрозы от общественных организаций. Об этом сообщил журналистам во вторник министр культуры региона Игорь Решетников.

"Запрещать ничего нельзя. Каждый должен принять свое решение, то есть нужно просто довести до людей всю информацию, и пусть они сами решают, смотреть или нет. Это все-таки игровое кино, а не история, чтобы так реагировать (вводить запрет на прокат фильма - прим. ТАСС)", - сказал он.

К полному запрету проката фильма "Матильда" накануне призвали активисты новосибирского отделения движения "Христианское государство - Святая Русь". В интернете опубликовано обращение к губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, подписанное сторонниками движения, с просьбой полностью запретить показ фильма в Новосибирске. Как говорится в обращении, демонстрация ленты "может с высокой степенью вероятности спровоцировать опасные последствия для социальной стабильности и гражданского мира в стране". "Мы не сторонники поджогов кинотеатров, но и не можем нести ответственность за каждого члена нашей общины", - отмечается в тексте обращения.

Премьерные показы "Матильды" в Новосибирске намечены на 26 и 27 октября, предварительная продажа билетов уже открыта.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.