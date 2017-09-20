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В Большом театре простятся с Зурабом Соткилавой

Культура
20 сентября, 0:20 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Певец скончался 18 сентября в Москве в возрасте 80 лет

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© Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) простятся в среду с выдающимся оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой. Он скончался в понедельник, 18 сентября, в Москве от онкологического заболевания. Певцу было 80 лет.

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"Прощание с Зурабом Лаврентьевичем Соткилавой состоится в историческом здании Большого театра, начало церемонии в 11:00 мск", - сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Телеграммы соболезнования в связи с кончиной Зураба Соткилавы направили президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие официальные лица.

Глубокой печалью отозвался уход Зураба Соткилавы в сердцах его многочисленных друзей, коллег и учеников. "Я потеряла любимого друга, гениального певца и партнера, - сказала ТАСС народная артистка СССР Маквала Касрашвили. - Казалось, Зураб - вечный <...> Три года болел, так боролся. Нам тоже верилось, что он победит, но жизнь распорядилась иначе".

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"Даже говорить не могу <...> Хочу просто его обнять <...> Мой Зураб <...>", - написала в Instagram народная артистка РФ Хибла Герзмава.

"Глубокую боль" в связи с уходом Соткилавы испытала, по ее словам, народная артистка России Тамара Гвердцители. "Это гениальный человек, и его сердце всегда было открыто другим. Девиз о том, что нужно "петь до последней секунды", он передавал своим ученикам и последователям", - поделилась с ТАСС известная певица.

С гордостью причисляет себя к ученикам Соткилавы художественный руководитель и генеральный директор Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Бадри Майсурадзе. "Горжусь всю жизнь, что у меня был такой педагог, - заявил Майсурадзе в беседе с ТАСС. - Зураб Лаврентьевич был мне другом. Еще в 1996 году он говорил мне: "Ты будешь меня хоронить". Без слез я не могу вспомнить об этом, но теперь я вынужден это делать".

Согласно воле Зураба Соткилавы, похоронен он будет в Грузии.

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СМИ: похороны Зураба Соткилавы пройдут в Тбилиси 23 сентября

 

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Умер Зураб Соткилава
Персоны
Квирикашвили, Георгий Маргвелашвили, Георгий Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Соткилава, Зураб Лаврентьевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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