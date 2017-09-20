В Большом театре простятся с Зурабом Соткилавой

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Государственном академическом Большом театре России (ГАБТ) простятся в среду с выдающимся оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой. Он скончался в понедельник, 18 сентября, в Москве от онкологического заболевания. Певцу было 80 лет.
"Прощание с Зурабом Лаврентьевичем Соткилавой состоится в историческом здании Большого театра, начало церемонии в 11:00 мск", - сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.
Телеграммы соболезнования в связи с кончиной Зураба Соткилавы направили президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр этой страны Георгий Квирикашвили, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие официальные лица.
Глубокой печалью отозвался уход Зураба Соткилавы в сердцах его многочисленных друзей, коллег и учеников. "Я потеряла любимого друга, гениального певца и партнера, - сказала ТАСС народная артистка СССР Маквала Касрашвили. - Казалось, Зураб - вечный <...> Три года болел, так боролся. Нам тоже верилось, что он победит, но жизнь распорядилась иначе".
"Даже говорить не могу <...> Хочу просто его обнять <...> Мой Зураб <...>", - написала в Instagram народная артистка РФ Хибла Герзмава.
"Глубокую боль" в связи с уходом Соткилавы испытала, по ее словам, народная артистка России Тамара Гвердцители. "Это гениальный человек, и его сердце всегда было открыто другим. Девиз о том, что нужно "петь до последней секунды", он передавал своим ученикам и последователям", - поделилась с ТАСС известная певица.
С гордостью причисляет себя к ученикам Соткилавы художественный руководитель и генеральный директор Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Бадри Майсурадзе. "Горжусь всю жизнь, что у меня был такой педагог, - заявил Майсурадзе в беседе с ТАСС. - Зураб Лаврентьевич был мне другом. Еще в 1996 году он говорил мне: "Ты будешь меня хоронить". Без слез я не могу вспомнить об этом, но теперь я вынужден это делать".
Согласно воле Зураба Соткилавы, похоронен он будет в Грузии.