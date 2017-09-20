Ректор консерватории Соколов и доктор Рошаль первыми простились с Зурабом Соткилавой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прощание с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой началось в 11:00 мск в зале Исторической сцены Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

В числе первых проститься с тенором пришли ректор Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессором которой был Соткилава, Александр Соколов и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает корреспондент ТАСС.

Гроб с телом Соткилавы установлен в партере перед сценой в окружении цветов и траурных венков. Друзья, коллеги и поклонники таланта оперного певца по очереди подходят проститься с артистом.

Соткилава скончался 18 сентября в Москве от онкологического заболевания. Певцу было 80 лет. Согласно воле певца, похоронен он будет в Грузии.