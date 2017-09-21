Критики назвали "Нелюбовь" единственным разумным выбором номинации на "Оскар" от России

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские кинокритики назвали кинофильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" единственным достойным кандидатом на соискание престижной американской премии "Оскар".
"Во-первых, это единственный из всех [рассмотренных] фильмов, имеющий мощного американского прокатчика-лоббиста, Sony Classics. Благодаря этому есть реальные шансы попасть в номинацию и, может быть, получить приз. Вторая причина: Звягинцев - тот режиссер, предыдущий фильм которого попадал в номинацию и до этого получал "Золотой глобус". Других таких фильмов и других таких режиссеров сейчас в России просто нет", - сказал в четверг ТАСС кинокритик Антон Долин.
Решение Российского оскаровского комитета является бесспорным, считает киновед и культуролог Кирилл Разлогов. "Нелюбовь" Звягинцева была самым очевидным кандидатом, и только в порядке чуда комитет мог выбрать кого-то другого. Я говорил много раз, что этот фильм - главный претендент", - сказал ТАСС Разлогов.
О том, что фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на соискание престижной американской премии "Оскар" сообщили ранее ТАСС в Российском оскаровском комитете, специальное заседание которого состоялось в Доме кино Союза кинематографистов. Решение также подтвердил продюсер фильма Александр Роднянский.
"Нелюбовь" вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария - Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор - Михаил Кричман. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.