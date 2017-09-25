МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель с интересом ждет реакции британских зрителей на фильм "Матильда", который представят в Великобритании в рамках Недели российского кино (19-26 ноября). Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Мне интересно, как воспримут в Лондоне, что будут говорить", - отметил он. Картина закроет недельный смотр российского кино. По его словам, в этом году проведение недели поддержало Минкультуры РФ.

Генеральный продюсер Недели Филип Перкон сообщил, что в программу кроме "Матильды" вошли фильмы Федора Бондарчука "Притяжение", "Теснота" Кантемира Балагова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, а также работы молодых режиссеров.