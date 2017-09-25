"Матильду" и "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в Великобритании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Фильмы Алексея Учителя "Матильда" и Федора Бондарчука "Притяжение" покажут на Неделе российского кино в Великобритании 19-26 ноября. Об этом в понедельник сообщили организаторы фестиваля.

"С 19 по 26 ноября в Великобритании пройдет Неделя российского кино, - отметили организаторы. - На 16 площадках Лондона, Кембриджа, Эдинбурга, Бирмингема, Манчестера и Оксфорда пройдут премьеры лучших российских фильмов, заявивших о себе за последние полтора года, в том числе "Притяжение" Федора Бондарчука, "Время первых" Дмитрия Киселева, "Матильда" Алексея Учителя и другие".

В попечительский совет Недели российского кино входят кинематографисты Валерий Тодоровский и Алексей Учитель. В качестве почетных гостей приглашены актеры Леонардо Ди Каприо, Хелен Миррен, Киану Ривз, Джон Малкович, Ольга Куриленко, меценат Леонард Блаватник, член британской королевской семьи принц Майкл Кентский и другие.

Завершится Неделя церемонией вручения премии "Золотой Единорог", которая присуждается кинематографистам "за заслуги в области развития кинопроизводства, связанного с Россией". Призы будут вручены в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий", "Лучший зарубежный фильм о России" и других.

"Наша миссия - помогать сближению людей, культур, мировоззрений, преодолевать барьеры непонимания и раздвигать горизонты сотрудничества. Ничто как кино не способствует этому в современном мире, - приводят организаторы слова генерального продюсера недели Филипа Перкона. - Мы хотим, чтобы средства, собранные во время нашей кинонедели в Британии, шли на добрые дела в России, ведь благотворительность - это еще одна прекрасная форма наведения мостов дружбы".

Фестиваль проводится во второй раз, он был создан по инициативе специального представителя президента РФ по международному культурному Михаила Швыдкого, а также при содействии британской компании Perkon Productions и Университета "Синергия".