Кинокритик назвал основных конкурентов картины "Нелюбовь" на премии "Оскар"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Картины из Франции, Чили и Швеции станут основными конкурентами фильма "Нелюбовь" Андрея Звягинцева на премии "Оскар". Такое мнение высказал в понедельник ТАСС кинокритик Кирилл Разлогов.

"Картина "Фантастическая женщина" (Чили - прим. ТАСС), я думаю, может быть, "Квадрат", может быть, картина с Анджелиной Джоли камбоджианская ("Сначала они убили моего отца" - прим. ТАСС), безусловно "120 ударов в минуту", которая, на мой взгляд, один из главных фаворитов этой гонки", - подчеркнул Разлогов.

Представленная в Каннах картина француза Робена Кампийо "120 ударов в минуту" - это рассказ о борьбе за свои права больных СПИДом во Франции начала 1990 годов.

Кинокритик отметил, что на принятие решения о лучшем фильме на иностранном языке может повлиять политика поощрения больных СПИДом. "Безусловно, может повлиять, это очень актуальная тема, она отвечает устремлениям очень многих творческих кругов - если это считать политикой, то да", - сказал он.

"Все темы актуальны, с этой точки зрения ["Нелюбовь"] будет соревноваться с другими, посмотрим, как сложится ситуация. Во всяком случае, то, что картина приобретена для проката в США фирмой Sony Classics - это уже очень большой плюс", - заключил Разлогов.

Решение выдвинуть картину "Нелюбовь" Звягинцева на "Оскар" от России было озвучено по итогам заседания Оскаровского комитета 21 сентября. Следующая церемония вручения премий "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.