Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День четвертый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 22 сентября, 16:03
Жители Норильска получили доступ к быстрому интернету через оптоволокноЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:52
Каррера доволен тем, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"Спорт 22 сентября, 15:39
Греф: санаций крупных банков в России больше не будетЭкономика и бизнес 22 сентября, 15:37
Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург в 2018 годуНовости Урала 22 сентября, 15:35
Мединский пожелал удачи фильму Звягинцева "Нелюбовь" в гонке за "Оскаром"Культура 22 сентября, 15:31
Футболисты "Спартака" Промес и Педро Роша могут пропустить матч с "Ливерпулем"Спорт 22 сентября, 15:27
Футболисты Смолов, Промес и Гильерме претендуют на премию "Джентльмен года"-2017Спорт 22 сентября, 15:26
СП Siemens и "Силовых машин" подало еще один иск против "Технопромэкспорта"Экономика и бизнес 22 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский пожелал удачи создателям фильма "Нелюбовь", номинированном на соискание премии "Оскар" от России.
"Я был бы очень рад, если бы фильм Звягинцева получил "Оскар", - сказал министр. - Я его, к сожалению, еще не посмотрел, но обязательно посмотрю в ближайшее время. По отзывам, это сильное кино. И, конечно, хочу пожелать и Андрею Звягинцеву, и продюсерам фильма успеха".
"Мне особенно приятно, что фильм сделан без государственной поддержки, это говорит о том, что у нас киноиндустрия развивается в правильном направлении", - подчеркнул Мединский.
В четверг Российский оскаровский комитет выдвинул "Нелюбовь" на соискание премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Российские фильмы трижды становились лауреатами премии "Оскар". Премии были удостоены "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).
Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.