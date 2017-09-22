Мединский пожелал удачи фильму Звягинцева "Нелюбовь" в гонке за "Оскаром"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский пожелал удачи создателям фильма "Нелюбовь", номинированном на соискание премии "Оскар" от России.

"Я был бы очень рад, если бы фильм Звягинцева получил "Оскар", - сказал министр. - Я его, к сожалению, еще не посмотрел, но обязательно посмотрю в ближайшее время. По отзывам, это сильное кино. И, конечно, хочу пожелать и Андрею Звягинцеву, и продюсерам фильма успеха".

"Мне особенно приятно, что фильм сделан без государственной поддержки, это говорит о том, что у нас киноиндустрия развивается в правильном направлении", - подчеркнул Мединский.

В четверг Российский оскаровский комитет выдвинул "Нелюбовь" на соискание премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Российские фильмы трижды становились лауреатами премии "Оскар". Премии были удостоены "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.