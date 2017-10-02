Швыдкой: балет "Нуреев" в Большом театре станет большим художественным событием

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Балет "Нуреев", премьера которого перенесена в Большом театре России на декабрь, станет "большим художественным явлением". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Безусловно, я пойду с огромным интересом, потому что я видел первый акт спектакля, который был подготовлен летом. Думаю, это будет большим событием, которое вызовет разные споры, разные мнения. Это большое художественное явление", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что главным критерием при создании художественных произведений на спорные темы должна оставаться их художественная состоятельность.

"Если не художественно, если оно находится за пределами искусства, тогда любые самые дискуссионные, щекотливые темы показывают свою несостоятельность. А если произведение художественно совершенно, то можно показывать обо всем. Потому что человеческая жизнь многообразна, и не нам судить, что хорошо, а что не должно существовать вовсе", - заметил он.

Ранее генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сообщил ТАСС, что премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится 9 и 10 декабря. По словам Урина, решение о премьере принято после встречи с Серебренниковым, который в настоящий момент находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.

Над созданием балета "Нуреев" в прошлом сезоне работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Премьера должна была состояться на исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства театра, была перенесена на более поздний срок из-за неготовности спектакля. В августе Кирилл Серебренников был задержан по обвинению в организации мошенничества и помещен под домашний арест до 19 октября без права посещения театра.