В Японии вырос спрос на книги нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро

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ТОКИО, 8 октября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский издатель писателя Кадзуо Исигуро, который стал лауреатом Нобелевской премии 2017 года в области литературы, буквально завален заказами, поступающими со всей страны. Компании Hayakawa Publishing уже на следующий день после объявления о решении Шведской академии пришлось увеличивать объемы тиражей.
Всего за три дня издатель отпечатал 950 тыс. экземпляров восьми произведений британского писателя японского происхождения. В ближайшее время планируется отпечатать еще 200 тыс. дополнительных экземпляров, плюс увеличить объем тиража последней книги Исигуро The Buried Giant ("Похороненный гигант"), представление которой в Японии намечено на 19 октября. Компания даже рассматривает возможность немного отодвинуть дату начала продаж, если не будет успевать отпечатать дополнительные экземпляры.
Япония восторженно восприняла новости о получении Исигуро Нобелевской премии, даже несмотря на то, что он является гражданином Великобритании. Для местных жителей победа Исигуро стала поводом для гордости и восхищения, а также для того, чтобы более подробно ознакомиться с его творчеством. "И в Японии есть много поклонников [творчества Исигуро]. Я хотел бы отпраздновать это событие вместе с ними", - подчеркнул глава японского правительства Синдзо Абэ.