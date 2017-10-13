В Крыму началась продажа билетов на фильм "Матильда"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Алексея Учителя будет демонстрироваться в двух кинотеатрах Симферополя, а также трех кинотеатрах Севастополя, продажа билетов началась в пятницу. Об этом сообщили ТАСС представители культурных учреждений региона.
"Премьера состоится 26 октября 2017 года, мы уже с сегодняшнего дня начали продажу билетов на фильм, на официальном сайте кинотеатра мы дали объявление, вы сами у нас видите афиши, люди звонят, бронируют билеты, приходят и покупают, активность приличная", - сообщили в кассах симферопольского кинотеатра "Спартак".
Еще в одном кинотеатре Симферополя - имени Тараса Шевченко - показ также запланирован на 26 октября. Планируется три сеанса.
"Зрители интересуются, билеты раскупаются. Если будет повышенный спрос, количество сеансов будет увеличено", - сообщили в кассах кинотеатра.
Директор государственного автономного учреждения культуры "Севастополькино" Дмитрий Гарнега сообщил, что "Матильда" будет показана в трех государственных кинотеатрах Севастополя. "Будем показывать в трех кинотеатрах - это "Москва", "Победа" и "Моряк", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в августе 2017 года, после предостережения прокуратуры Симферополя, кинотеатры города отказались от показа трейлера "Матильды". Позже прокуратура республики по итогам служебной проверки признала такое решение недействительным.
Предпремьерный показ "Матильды" прошел 5 октября в Симферополе, на котором присутствовали представители министерства культуры региона, комитета по культуре Госсовета Крыма, депутаты крымского парламента, Общественной палаты региона, духовенства и официального Дома Романовых. Министр культуры Крыма заявила тогда ТАСС, что ее ведомство не будет запрещать к показу в крымских кинотеатрах фильм, поскольку картина получила прокатное удостоверение федерального образца.
Дмитрий Гарнега сообщил, что сейчас "Севастополькино" и Главное управление МВД по Севастополю совместно прорабатывают вопрос об усилении мер безопасности на показах фильма.
"Мы поддерживаем связь с управлением по борьбе с экстремизмом при УМВД... мы договорились, что за три - четыре дня [до начала показа] мы составим план мероприятий, которые будут нас поддерживать. Если будут возникать какие-то трудности, мы совместно будем их решать", - сказал он.
В севастопольском управлении МВД также опровергли распространенную ранее в пятницу радиостанцией "Говорит Москва" информацию о том, что севастопольские полицейские якобы получили приказ воспрепятствовать показу фильма "Матильда".
"Нет у нас такой информации", - сказали в пресс-службе ведомства.
Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте.
Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.
Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы, бывшего прокурора Республики Крым Натальи Поклонской. Депутат Поклонская считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.