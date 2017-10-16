После смерти Дмитрия Марьянова в Томске отменен спектакль с его участием

ТОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Спектакль "Нереальное шоу", запланированный к показу в Томском театре драмы в понедельник, отменен в связи с внезапной смертью задействованного в нем актера Дмитрия Марьянова.

Об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы театра.

"Спектакль в связи со смертью актера Марьянова отменен", - сказала собеседница агентства, уточнив, что деньги за приобретенные билеты зрителям будут возвращены.

Спектакль "Нереальное шоу" поставлен по пьесе французского драматурга Бернарда Вербера. В нем мужчина и женщина оказываются в запертой комнате и, пытаясь понять, что происходит, узнают многое о себе и друг друге. Главные роли в спектакле исполняли Дмитрий Марьянов и Любовь Толкалина.