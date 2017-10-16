После смерти Дмитрия Марьянова в Томске отменен спектакль с его участием

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Спектакль "Нереальное шоу", запланированный к показу в Томском театре драмы в понедельник, отменен в связи с внезапной смертью задействованного в нем актера Дмитрия Марьянова.
Об этом сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы театра.
"Спектакль в связи со смертью актера Марьянова отменен", - сказала собеседница агентства, уточнив, что деньги за приобретенные билеты зрителям будут возвращены.
Спектакль "Нереальное шоу" поставлен по пьесе французского драматурга Бернарда Вербера. В нем мужчина и женщина оказываются в запертой комнате и, пытаясь понять, что происходит, узнают многое о себе и друг друге. Главные роли в спектакле исполняли Дмитрий Марьянов и Любовь Толкалина.