НТВ: российские сериалы стоят на пороге прорыва на международный рынок

КАНН, 19 октября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Российская индустрия сериалов стоит на пороге прорыва на международный рынок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал в четверг генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, принимающий участие в выставке аудиовизуального контента MIPCOM в Канне.

НТВ привез много проектов, в том числе и свою главную премьеру осени 2017 года - сериал "Хождение по мукам", презентация которого состоялась во Дворце фестивалей в первый день MIPCOM.

"Многие представители мировой телеиндустрии отметили высокое качество нашего продукта, мы получили огромное количество предложений о совместном производстве из других стран", - сказал Вайнштейн. "С другой стороны, мы здесь представляем не только НТВ, а всю Россию, и нам кажется, что российские форматы и телесериалы вот-вот должны совершить большой прорыв на международном рынке контента", - подчеркнул он.

Вайнштейн отметил, что "сейчас наступил момент, когда это должно произойти, потому что есть все для того, чтобы стать интересными на мировом рынке". "Важно, чтобы сформировалась мода на российский продукт, как это было с турецкими, израильскими, скандинавскими сериалами", - считает генпродюсер.

По его словам, "если этот прорыв произойдет, то это позволит всем производителям телеконтента иметь в бюджете очень приятную строку - международную дистрибьюцию, потому что без нее в современных условиях телевизионные игроки конкурентно существовать не могут".

Мирового рынка контента хватит на всех

Вайнштейн отметил, что "международного дистрибьютора ничем невозможно заинтересовать, кроме как качеством и структурой контента". "И сегодня могу смело сказать, что российский рынок по качеству не уступает мировым стандартам", - подчеркнул он. "Задача состоит в том, чтобы заинтересовать международного зрителя, заключить серьезные контракты, и, как мне кажется, мы близки к этому", - сказал генпродюсер НТВ.

По его мнению, "главное, чтобы у кого-то из российских каналов произошел этот прорыв на рынок, а дальше уже по этому фарватеру пойдут остальные". "Вот, например, "Великолепный век" сработал в Турции - и сразу другие турецкие компании стали интересны. Люди увидели, что в этой стране могут делать качественный и интересный мировому зрителю продукт, а в России сейчас очень много хорошего контента, который достоин выхода на международную арену", - считает он.

"Российским телеканалам глупо конкурировать между собой на мировом уровне. Мы боремся за внимание российского зрителя, а международного рынка хватит для всех", - считает Вайнштейн.

Он отметил, что "продвижение НТВ за рубежом - это важная задача, которой следует канал". "Мы сейчас очень четко идем по стратегии продвижения канала за пределы РФ", - сказал Вайнштейн.

Он сообщил, что "телеканал НТВ заключил контракты с тремя крупнейшими международными дистрибьюторами - Dori Media Group на дистрибьюцию сериала "Хождение по мукам", Armoza Formats купила два сериала - "Проклятие спящих" и "Трасса смерти", компания Banijay Rights приобрела формат на шоу "Секрет на миллион". "Для нас очень важно, что в российский продукт поверили, где-то даже еще на этапе производства", - подчеркнул Вайнштейн.

Вернуть доверие телезрителя

По словам генпродюсера НТВ, за последний год сделаны две принципиально важных вещи в развитии канала - "во-первых, удалось остановить падение показателей по телесмотрению, которое длилось четыре года, и аудитория телеканала начала расти". "Плюс у нас увеличилась молодая аудитория, что раньше казалось невозможным. Мы смогли вернуть доверие молодого зрителя", - отметил он.

"Фактически за год нам удалось поднять цифры, и сейчас мы даже перевыполняем план на этот год", - сказал Вайнштейн. По его словам, средняя доля НТВ в категории 18+ выросла в этом году на 1,1% и составляет в настоящий момент 10%. "Это соответствует нашим планам, хотя есть надежда, что цифры еще больше вырастут", - отметил генпродюсер.

По его словам, роста аудиторных показателей удалось достичь благодаря изменениям в контентной политике. "Мы запустили новую сериальную линейку, у нас есть замечательные лайфстайл проекты, развлекательные программы. Мы нашли якорные проекты социального характера, которые помогают нам привлечь новую аудиторию", - сказал Вайнштейн.

Он отметил, что "приход программы "Жди меня" на телеканал позволит расширить представление зрителя о том, что НТВ изменил вектор своего направления". "Сегодня эта программа на все 100% вписывается в нашу новую контентную линейку, потому что это не просто телевизионная передача, это именно движение, - считает Вайнштейн. - Мы очень благодарны, что нам предложили этот проект по окончании контракта с Первым каналом".

Вайнштейн заверил, что принципиальных изменений передача не претерпит. "Будут новые ведущие - Сергей Шакуров и Юлия Высоцкая, тесное сотрудничество с Лиза Алерт, новые декорации, что-то кардинально новое мы не хотим придумывать. Это замечательная программа, в которой что-то менять только себе во вред", - считает генпродюсер.

Он также сообщил о том, что телеканал уже начал подготовку к новому формату новогоднего представления под названием "Супер Новый год!". "Мы соберем детей, кто участвовал в шоу "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы", построим огромный дом и будем вместе с ними там встречать Новый год со специальными номерами и со звездами, которые в этом году сделали что-то важное", - отметил он. Он подчеркнул, что "будет много сюрпризов, о которых зритель узнает в новогоднюю ночь".

"Всем очевидно, что уже совсем неправильно делать привычные новогодние огоньки. Мы хотим сделать нечто новое", - добавил Вайнштейн.

Рынок MIPCOM

Рынок аудиовизуального контента стартовал в Канне 16 октября. Российские проекты представлены в рамках специальной программы "Российская революция контента". В ходе выставки Российский экспортный центр открыл павильон аудиовизуального контента "Сделано в России" (Made in Russia), в состав которого вошли 19 анимационных студий и 6 телекомпаний.

Всего участниками MIPCOM стали 14 тыс. человек из более 100 стран. Помимо России, отдельными павильонами на телерынке представлены Великобритания, Турция, Франция, США, Япония и другие страны.

Завершит работу MIPCOM 19 октября.