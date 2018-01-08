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В Лос-Анджелесе началась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус"

Культура
8 января, 4:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, января. /ТАСС

Право вести мероприятие впервые доверено Сету Майерсу, снискавшему широкую популярность в США по сатирической передаче "Поздней ночью с Сетом Майерсом"

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© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Ежегодная церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус" началась в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она проводится в 75-й раз. Трансляцию из зала гостиницы Beverly Hilton ведет телекомпания NBC.

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Право вести церемонию впервые доверено 44-летнему Сету Майерсу, снискавшему широкую популярность в США по сатирической передаче "Поздней ночью с Сетом Майерсом" (Late Night with Seth Meyers, с 2014). В новом амплуа он принял эстафету у своего коллеги с NBC Джимми Фэллона, который вел вручение "Золотого глобуса" в прошлом году, а также у таких предшественников, как американская актриса Тина Фей и британский комик Рики Джервэйс.

Майерс обещал вопреки обыкновению свести к минимуму шутки в адрес президента США Дональда Трампа и уделять внимание более актуальной для Голливуда теме - скандалу вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С начала октября 2017 года его обвинили в домогательствах уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Как сообщила NBC, номинанты на "Золотой глобус" договорились одеться в черное на нынешнюю церемонию, чтобы выразить солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo. Участие в акции на красной ковровой дорожке перед "Беверли Хилтон" подтвердили Эшли Джадд, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Керри Вашингтон и другие.

В группу лидеров по числу номинаций в этом году входят фильмы "Форма воды" (The Shape of Water) мексиканца Гильермо дель Торо, "Секретное досье" (The Post) американца Стивена Спилберга и "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) британца Мартина Макдоны. Первая картина претендует на премию в семи категориях, остальные две - в шести каждая.

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Российская лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева может завоевать "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". С ней конкурируют режиссерская работа Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), выдвинутая от Камбоджи, шведская "Квадрат" (The Square) Рубена Эстлунда, завоевавшая в прошлом году главный приз Каннского кинофестиваля, а также "Фантастическая женщина" (Una mujer fantastica) чилийца Себастьяна Лелио и германская "На пределе" (Aus dem Nichts) Фатиха Акина.

Премия, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. Особенность номинаций "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса" заключается в том, что они разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры. Это правило действует с 1951 года.

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